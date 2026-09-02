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ZAVOD ZA GOZDOVE

Ambasadorji varnega dela v gozdu

Ekipno je slavila Območna enota ZGS Ljubljana, posamična zmaga je šla v Tolmin.
Tudi tokrat so žagali in sekali z neverjetno hitrostjo ter izjemno natančnostjo. FOTO: ZGS

Tudi tokrat so žagali in sekali z neverjetno hitrostjo ter izjemno natančnostjo. FOTO: ZGS

Najboljšim trem sekačem (Nik Rovan je v sredini) sta čestitala tudi Gregor Danev (skrajno levo) in Rok Sedminek (skrajno desno). FOTO: ZGS

Najboljšim trem sekačem (Nik Rovan je v sredini) sta čestitala tudi Gregor Danev (skrajno levo) in Rok Sedminek (skrajno desno). FOTO: ZGS

Gre za gozdarsko disciplino, ki meji že na šport. FOTO: ZGS

Gre za gozdarsko disciplino, ki meji že na šport. FOTO: ZGS

Na koncu je slavil Nik Rovan iz OE Tolmin. FOTO: ZGS

Na koncu je slavil Nik Rovan iz OE Tolmin. FOTO: ZGS

Tudi tokrat so žagali in sekali z neverjetno hitrostjo ter izjemno natančnostjo. FOTO: ZGS
Najboljšim trem sekačem (Nik Rovan je v sredini) sta čestitala tudi Gregor Danev (skrajno levo) in Rok Sedminek (skrajno desno). FOTO: ZGS
Gre za gozdarsko disciplino, ki meji že na šport. FOTO: ZGS
Na koncu je slavil Nik Rovan iz OE Tolmin. FOTO: ZGS
O. B.
 2. 9. 2026 | 14:14
4:07
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Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je na gozdarskem dnevu na mednarodnem sejmu Agra v Gornji Radgoni organiziral že 26. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Na njem se je kot najhitrejši in najspretnejši izkazal Nik Rovan iz Območne enote ZGS Tolmin, v ekipni razvrstitvi je slavila Območna enota ZGS Ljubljana. »Gre za resnično predane tekmovalce, strokovne, spretne, hitre, močne, zbrane ter z glavo in seveda tudi žago na pravem mestu. Zavedajo se, da je varnost najpomembnejša, bolj kot končna nagrada,« je povedal direktor ZGS Gregor Danev.

42 SEKAČEV se je pomerilo med seboj.

Prav Danev je v nagovoru na začetku tekmovanja poudaril, da je sečnja dreves, čeprav je v javnosti marsikdaj napačno razumljena, še kako pomembna za vzdrževanje zdravega, stabilnega in odpornega gozda, ki bo lahko kljuboval prihajajočim naravnim ujmam. Seveda če je opravljena strokovno, premišljeno in predvsem varno. »Današnji udeleženci poleg tekmovalnega duha širijo tudi znanje, spoštovanje do gozda in razumevanje sečnje kot odgovornega ukrepa. S tem najbolje posekajo mit, da je sečnja nepotrebna. Še kako jo potrebujemo: za zdrave gozdove, za varnost vseh, ki v njih delajo, in za odgovorne lastnike, ki bodo svoje znanje o ustrezni sečnji predali prihodnjim generacijam – ljudi in gozda,« je pojasnil direktor ZGS.

Kleščili in podirali

»Na ministrstvu že vrsto let podpiramo naložbe v sodobno gozdarsko mehanizacijo, gozdno infrastrukturo in usposabljanje za varno delo. Tudi v prihodnje bomo podpirali takšne ukrepe, ki bodo izboljševali varnost ljudi, učinkovitost gospodarjenja in odpornost naših gozdov. Kajti naš cilj ni samo, da imamo dobro gospodarjene gozdove. Naš cilj je tudi, da se vsak človek, ki gre zjutraj delat v gozd, zvečer varno vrne domov,« je poudaril državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipelj.

Čeprav je v javnosti sečnja dreves marsikdaj napačno razumljena, je še kako pomembna za vzdrževanje zdravega, stabilnega in odpornega gozda.

Pravi namen tekmovanja, ki ga ZGS organizira s partnerji, je ravno to: popularizirati varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je poleg znanja tudi pogoj za to. Letos je sodelovalo 14 ekip z 42 udeleženci iz vse Slovenije, za organizacijo pa je poskrbelo 70 zaposlenih ZGS. Tekmovalci – lastniki gozdov, ki so se na tekmovanje uvrstili prek svojih območnih predtekmovanj – so se posamezno in ekipno pomerili v šestih disciplinah, to so menjava verige in obračanje letve, precizni rez, kombinirani rez, izdelava zaseka in podžagovanje, kleščenje ter podiranje droga na balon.

Prežagali so ranto

Kot veleva tradicija, se je vse skupaj začelo s simboličnim prežaganjem rante (debelejšega lesenega droga). Tokrat sta to opravila v. d. generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo Simon Resman in direktor ZGS Gregor Danev.

Potem pa je bil med posamezniki najhitrejši in najnatančnejši, kot rečeno, Nik Rovan (OE Tolmin), drugo mesto je osvojil Mihael Brlec (OE Ljubljana), tretje pa Matjaž Butolen (OE Maribor).

Ekipno je slavila OE Ljubljana: Uroš Šuštar, Nejc Močnik in Mihael Brlec. Drugo mesto je osvojila ekipa OE Tolmin v sestavi Miha Tominec, Marko Žgavec in Nik Rovan. Tretje mesto pa je zasedla ekipa OE Nazarje, ki so jo sestavljali Dani Avbreht, Andrej Goličnik in Klemen Mazej.

Posebno priznanje je kot edina udeleženka prejela Nuša Tomšič Mežnar (OE Sežana).

Vsi sodelujoči so prejeli praktične nagrade. Poleg državnega sekretarja Velislava Žviplja so si tekmovanje med drugim ogledali izvršni direktor Pomurskega sejma Boris Nicolas Erjavec, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Rok Sedminek ter gozdarska kraljica Neja Kokot.

Najboljšim trem sekačem (Nik Rovan je v sredini) sta čestitala tudi Gregor Danev (skrajno levo) in Rok Sedminek (skrajno desno). FOTO: ZGS
Najboljšim trem sekačem (Nik Rovan je v sredini) sta čestitala tudi Gregor Danev (skrajno levo) in Rok Sedminek (skrajno desno). FOTO: ZGS

Na koncu je slavil Nik Rovan iz OE Tolmin. FOTO: ZGS
Na koncu je slavil Nik Rovan iz OE Tolmin. FOTO: ZGS

Gre za gozdarsko disciplino, ki meji že na šport. FOTO: ZGS
Gre za gozdarsko disciplino, ki meji že na šport. FOTO: ZGS

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