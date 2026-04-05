Američan prišel v Slovenijo po novo življenje, doživel pa hladen tuš: To nas je res šokiralo ...

V eni od skupin na družabnem omrežju, v kateri si tujci, ki tukaj živijo, ali pa našo deželico zgolj obiščejo, delijo mnenja in izkušnje, se je oglasil Američan Nick, ki je Slovenijo obiskal z namenom, da se z družino malo razgledajo ter si morda tukaj ustvarijo novo življenje. Kot je o sebi na kratko povedal Nick, prihaja z ameriškega Srednjega zahoda, natančneje iz Missourija. Ker oba z ženo delata na daljavo, pa iščeta bolj mirno, varno in ugodno državo izven meja Združenih držav Amerike, kamor bi se s sedemletnim otrokom preselila. O Sloveniji je slišal veliko lepega, je zapisal. Pritegnili so ga opisi naše narave, prijaznih ljudi in seveda nižjih cen, kot so jih vajeni v ZDA. A predvsem glede slednjega je Nick ob prihodu doživel hladen tuš. »Pravkar smo zaključili tedenski obisk Slovenije v okviru daljšega potovanja po Srednji Evropi, kjer iščemo morebiten novi dom. Prišli smo z opravljeno domačo nalogo: brali smo bloge izseljencev, indekse življenjskih stroškov, nepremičninske portale in z drugimi želim deliti, kaj smo dejansko ugotovili na terenu, saj so nas nekatere stvari precej presenetile,« je zapisal Nick, ki je poudaril, da mu je bila Slovenija v marsičem resnično všeč, da pa ga je marsikaj tudi negativno presenetilo.

»Informacije o življenjskih stroških potrebujejo posodobitev. Skoraj vse, kar je napisano o cenovni dostopnosti Slovenije, temelji na starih podatkih. Cene so se od uvedbe evra in porasta turizma po epidemiji covida znatno spremenile, razlika med tem, kar opisujejo v blogih, in tem, kar smo ugotovili na terenu, pa je bila velika,« je bil iskren Američan, ki je nato nanizal cene nekaterih, reči, ki so jih morali z družino med enotedenskim bivanjem v Sloveniji kupiti. Najbolj ga je presenetila cena zobne paste, zanjo je odštel pet evrov, kar je, kot je navedel, za deset odstotkov več kot stane zobna pasta v njegovem domačem Kansas Cityju, povsem šokiran pa je bil nad ceno goriva za njihov »mali najeti avtomobilček«. Pri slednjem je sicer priznal, da se je zavedal, da so cene goriva v Evropi bistveno višje kot v Ameriki, prav tako mu je jasno, da nanje vpliva trenutna vojna na Bližnjem vzhodu.

Lepo, a drago

»Želim biti jasen: cene primerjam z ameriškim Srednjim zahodom, ne z New Yorkom, Chicagom ali San Franciscom, kjer je vse bistveno dražje. Cene živil v trgovinah v Sloveniji so se zdele primerljive ali nekoliko dražje. Porcije v restavracijah so pri podobnih cenah manjše kot v Ameriki. Še posebej Ljubljana je draga, cene v restavracijah so primerljive z dunajskimi, a brez dunajskega udobja in kakovosti postrežbe. Izven prestolnice se cene umirijo, morda za petnajst odstotkov, a jih še vedno ne morem označiti za cenovno dostopne po standardih Srednjega zahoda,« je zapisal Nick.

Kaj pa mu je bilo pri nas najbolj všeč? »Država je varna, čista in dobro deluje. Javni prostori so dobro vzdrževani. Da gre za pravno državo, se čuti v vsakdanjem življenju. Naravno okolje je izjemno. Gore, reke, svetloba - vse to ste že slišali. In družini prijazno okolje je morda najmočnejši argument, ki ga država zagovarja. Vsak pogovor ga je še okrepil. V zraku je čutiti tisti čar brezskrbnega otroštva, ki ga je težko artikulirati, a je takoj prepoznaven. Ima nekako pridih devetdesetih let prejšnjega stoletja,« je pozitivne plati življenja na sončni strani Alp opisal Američan. In zaključil: »Slovenija je izjemna država, ki je postala draga za prišleke s srednjim proračunom. Različica, o kateri pišejo na spletu, še vedno obstaja, vendar bolj za tiste, ki so si tam že ustvarili življenje, kot za tiste, ki šele prihajajo. Nadaljujemo z iskanjem po regiji z jasnejšim pogledom, kot smo ga imeli pred tednom dni.«