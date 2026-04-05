RAZMIŠLJAL O SELITVI

Američan prišel v Slovenijo po novo življenje, doživel pa hladen tuš: To nas je res šokiralo ...

Gostinska ponudba v Ljubljani se mu je zdela draga, celo izven prestolnice cene menda po standardih ameriškega srednjega zahoda niso dostopne.
Navdušila ga je predvsem narava, cene malo manj. FOTO: Jure Eržen
B. K. P.
 5. 4. 2026 | 09:15
V eni od skupin na družabnem omrežju, v kateri si tujci, ki tukaj živijo, ali pa našo deželico zgolj obiščejo, delijo mnenja in izkušnje, se je oglasil Američan Nick, ki je Slovenijo obiskal z namenom, da se z družino malo razgledajo ter si morda tukaj ustvarijo novo življenje. Kot je o sebi na kratko povedal Nick, prihaja z ameriškega Srednjega zahoda, natančneje iz Missourija. Ker oba z ženo delata na daljavo, pa iščeta bolj mirno, varno in ugodno državo izven meja Združenih držav Amerike, kamor bi se s sedemletnim otrokom preselila. O Sloveniji je slišal veliko lepega, je zapisal. Pritegnili so ga opisi naše narave, prijaznih ljudi in seveda nižjih cen, kot so jih vajeni v ZDA. A predvsem glede slednjega je Nick ob prihodu doživel hladen tuš. »Pravkar smo zaključili tedenski obisk Slovenije v okviru daljšega potovanja po Srednji Evropi, kjer iščemo morebiten novi dom. Prišli smo z opravljeno domačo nalogo: brali smo bloge izseljencev, indekse življenjskih stroškov, nepremičninske portale in z drugimi želim deliti, kaj smo dejansko ugotovili na terenu, saj so nas nekatere stvari precej presenetile,« je zapisal Nick, ki je poudaril, da mu je bila Slovenija v marsičem resnično všeč, da pa ga je marsikaj tudi negativno presenetilo.

Skoraj vse, kar je napisano o cenovni dostopnosti Slovenije, temelji na starih podatkih.

»Informacije o življenjskih stroških potrebujejo posodobitev. Skoraj vse, kar je napisano o cenovni dostopnosti Slovenije, temelji na starih podatkih. Cene so se od uvedbe evra in porasta turizma po epidemiji covida znatno spremenile, razlika med tem, kar opisujejo v blogih, in tem, kar smo ugotovili na terenu, pa je bila velika,« je bil iskren Američan, ki je nato nanizal cene nekaterih, reči, ki so jih morali z družino med enotedenskim bivanjem v Sloveniji kupiti. Najbolj ga je presenetila cena zobne paste, zanjo je odštel pet evrov, kar je, kot je navedel, za deset odstotkov več kot stane zobna pasta v njegovem domačem Kansas Cityju, povsem šokiran pa je bil nad ceno goriva za njihov »mali najeti avtomobilček«. Pri slednjem je sicer priznal, da se je zavedal, da so cene goriva v Evropi bistveno višje kot v Ameriki, prav tako mu je jasno, da nanje vpliva trenutna vojna na Bližnjem vzhodu.

Lepo, a drago

»Želim biti jasen: cene primerjam z ameriškim Srednjim zahodom, ne z New Yorkom, Chicagom ali San Franciscom, kjer je vse bistveno dražje. Cene živil v trgovinah v Sloveniji so se zdele primerljive ali nekoliko dražje. Porcije v restavracijah so pri podobnih cenah manjše kot v Ameriki. Še posebej Ljubljana je draga, cene v restavracijah so primerljive z dunajskimi, a brez dunajskega udobja in kakovosti postrežbe. Izven prestolnice se cene umirijo, morda za petnajst odstotkov, a jih še vedno ne morem označiti za cenovno dostopne po standardih Srednjega zahoda,« je zapisal Nick.

Kaj pa mu je bilo pri nas najbolj všeč? »Država je varna, čista in dobro deluje. Javni prostori so dobro vzdrževani. Da gre za pravno državo, se čuti v vsakdanjem življenju. Naravno okolje je izjemno. Gore, reke, svetloba - vse to ste že slišali. In družini prijazno okolje je morda najmočnejši argument, ki ga država zagovarja. Vsak pogovor ga je še okrepil. V zraku je čutiti tisti čar brezskrbnega otroštva, ki ga je težko artikulirati, a je takoj prepoznaven. Ima nekako pridih devetdesetih let prejšnjega stoletja,« je pozitivne plati življenja na sončni strani Alp opisal Američan. In zaključil: »Slovenija je izjemna država, ki je postala draga za prišleke s srednjim proračunom. Različica, o kateri pišejo na spletu, še vedno obstaja, vendar bolj za tiste, ki so si tam že ustvarili življenje, kot za tiste, ki šele prihajajo. Nadaljujemo z iskanjem po regiji z jasnejšim pogledom, kot smo ga imeli pred tednom dni.«

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
