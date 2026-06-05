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TUDI TURISTI SE PRITOŽUJEJO

Američanka, ki živi v Ljubljani, zgrožena nad stanjem v prestolnici: to jo je zmotilo (VIDEO)

V svojem videoposnetku je bila neizprosna do stanja na ljubljanskih ulicah.
Na težavo z uličnimi grafiti je javno opozorila Američanka Terry Anžur, ki živi v Ljubljani. FOTO: zajem zaslona YouTube
Na težavo z uličnimi grafiti je javno opozorila Američanka Terry Anžur, ki živi v Ljubljani. FOTO: zajem zaslona YouTube
N. P.
 5. 6. 2026 | 19:06
5:15
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Ljubljana med tujimi prebivalci in obiskovalci že dolgo velja za skriti biser Evrope, a pod bleščečo površino turističnih uspehov pri nekaterih tli nezadovoljstvo. Na težavo z uličnim »packanjem« je javno opozorila Američanka Terry Anžur, ki živi v Ljubljani. Čeprav mesto obožuje, priznava, da jo nekatere stvari močno motijo – na vrhu seznama pa so prav grafiti.

V svojem videoposnetku je bila do stanja na ljubljanskih ulicah neizprosna: »Stvar, ki me najbolj moti, je preveč grafitov, ki so praktično povsod. Zdaj – podpiram nadarjene ulične umetnike, ki ustvarjajo čudovite murale, vendar to ni tisto, kar se dogaja v Ljubljani. Imamo idiote s spreji, ki počnejo nekaj, kar bi opisala kot vandalizem.« Ob tem se čudi, da policija, kljub močni prisotnosti v centru, ne ukrepa. Prav tako ne sprejema izgovorov, da je bilo to v času Jugoslavije edino sredstvo izražanja: »Ampak danes, veste kaj, ljudje? Imate internet. Zakaj ne objavite nečesa tam, namesto da uničujete te čudovite stare stavbe?«

Anžurjeva je sicer na kratko omenila še nekaj drugih mestnih nadlog, kot so podzemni ekološki otoki, ki so po njenem mnenju včasih smrdljivi, hrupni in nepraktični zaradi majhnih odprtin, ter ulični glasbeniki. Medtem ko tradicionalnega harmonikarja Tonija na Prešernovem trgu sprejema kot del kulise, jo motijo drugi, manj nadarjeni glasbeniki, ki se predvsem ob lepih dneh zgrinjajo v mesto in znova in znova slabo ponavljajo le nekaj pesmi. Kljub vsemu turistom sporoča, da je kakovost življenja v mestu odlična in da teh malenkosti med uživanjem v kulinariki in zgodovini sploh ne bodo opazili.

»Vandalizem v zgodovinskem centru je ušel izpod nadzora«

Anžur se je odzvala tudi na videoposnetek drugega ameriškega popotnika z YouTuba (Wanderlust travel with Joe, oziroma Potovanja z Joejem, ki ima 71 tisoč naročnikov). Ta je objavil skoraj 9-minutni posnetek, ki naj bi bil popotniški video, a je bil v resnici namenjen izključno kritiki grafitov v Ljubljani, nad katero je bil skrajno razočaran. Anžurjeva je pod njegovim videom zapisala: »Na žalost govorim s številnimi obiskovalci iz drugih držav, ki delijo to mnenje o našem drugače čudovitem mestu. Vandalizem v zgodovinskem centru Ljubljane je ušel izpod nadzora.« 

Njegova objava je sprožila buren odziv slovenske in tuje javnosti na spletu, komentarji pa nihajo med močnim strinjanjem in obtožbami, da Američan pretirava. Mnogi lokalci so popotniku pritrdili in priznali, da so se na grafite preprosto navadili, dokler jih niso predramili komentarji tujcev. Eden izmed domačinov je zapisal: »V Ljubljani živim skoraj celo življenje. Grafiti so se začeli pojavljati pozno v 80-ih (...), ampak v zadnjih 20 letih smo priča eksploziji grafitov po vsem mestu. (...) Resnično nisem opazil, da imamo tako velik problem, dokler ga ni začelo omenjati in se pritoževati vedno več obiskovalcev in turistov. Ne razumem, zakaj mestni svet, in policija ne ukrepa.«

Drugi slovenski komentator je izpostavil, da ga poleg grafitov v okolici motijo predvsem oglasni panoji na travnikih in gozdnih robovih, ki kazijo naravo, glede mesta pa dodal: »Vesel sem, da končno vidim video, ki pove resnico in ne olepšuje vsega (...) Upam, da bo vaš pogled dosegel lokalne oblasti in da bodo uvedle spremembe. Ker če prihaja od turistov, jim to očitno pomeni več, kot ko se pritožujemo mi – domačini.« Spet tretji turisti, ki so mesto obiskali pred leti in ponovno pred kratkim, potrjujejo opazno poslabšanje: »Pravkar sem se vrnil z dolgega vikenda v Ljubljani in bil sem šokiran nad grafiti. Tam sem bil pred 10 leti in takrat niti približno ni bilo tako hudo.«

Kritike na račun ameriškega pretiravanja: »To delaš narobe«

Po drugi strani pa so mnogi mnenja, da je ameriški vplivnež situacijo prikazal preveč enostransko, saj je snemal večinoma Trubarjevo ulico, ki je znana po alternativni kulturi. »Trubarjeva je bolj ali manj namenska ulica za grafite in meni je dejansko všeč takšna, kot je,« je zapisal eden od komentatorjev. Spletni uporabniki so vlogerju očitali tudi nesramnost, ker je v videu zviška komentiral domačine (zmotila jih je njegova opazka o 'dekletu z močnim naglasom') ter ker je celotno oceno mesta zgradil na podlagi videza stavbe, v kateri je najel Airbnb: »Nisi se niti potrudil raziskati drugih delov Ljubljane (...) Mesto ponuja veliko več in preprosto se motiš. Pojdi v Berlin ali Pariz in videl boš mesta, preplavljena z grafiti.«

Zgodbo zaključuje racionalen komentar tujega popotnika, ki opozarja, da grafiti niso razlog za prečrtanje destinacije: »Če še niste obiskali Ljubljane, naj vas ta video ne ustavi. Ljudje so zelo prijazni, hrana je odlična in videti je mogoče veliko čudovitih znamenitosti. Če delaš potovalni vlog o mestu in je celoten 9-minutni video posnet le pred grafiti, potem to delaš narobe.«

Kaj pa vi menite? Ali je Ljubljana resnično preveč onesnažena z grafiti ali pa gre za umetniški izraz?

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