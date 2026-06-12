Ameriški astronavt iz savinjskega konca: Randyju Bresniku so zaupali vodenje vesoljske odprave Artemis III (FOTO)

Ameriška vesoljska agencija Nasa je predstavila člane odprave Artemis III, ki naj bi v vesolje poletela prihodnje leto. Na njej bodo preizkusili opremo in tehnike za poznejše odprave na površje Lune. V štiričlanski posadki je tudi Randy Bresnik, astronavt in pilot slovenskih korenin, ki so mu zaupali nalogo poveljnika odprave. Pilot bo Italijan Luca Parmitano, specialista odprave pa bosta Američana Frank Rubio in Andre Douglas. V rezervi bo Bob Hines.

Člani odprave Artemis III (z leve): Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio in Andre Douglas Foto: Nasa

Ljubno in Luče

Randolph James Bresnik, kličejo ga Randy in tudi Komrade (Tovariš), se je rodil 11. septembra 1967 v Fort Knoxu v ameriški zvezni državi Kentucky. V vesolju je bil dvakrat, prvič novembra 2009 z raketoplanom Atlantis. Takrat je bil v vesolju skoraj 11 dni. Drugič je odpotoval v vesolje leta 2017. Z ruskim Sojuzom se je v družbi Italijana in Rusa podal na petmesečno bivanje na Mednarodno vesoljsko postajo.

In kje so Bresnikove slovenske korenine? Randyjeva prababica je bila z Ljubnega ob Savinji, pradedek iz Luč. Leta 2016 je Randy z družino prvič obiskal deželo pod Alpami, leta 2018 pa se je pri nas znova ustavil. Čeprav Slovenije z višine 400 kilometrov, na kateri potuje Mednarodna vesoljska postaja, ni najbolj enostavno opaziti, jo je prepoznal in v objektiv ujel jezerce z otočkom, torej Bled. Pri delu obiska, ki je bil namenjen Zgornji Savinjski dolini, sta sodelovali občini Ljubno in Luče.

Srečanje v Lučah (z leve): tedanji župan občine Luče Ciril Rosc, župan občine Ljubno Franjo Naraločnik in Randy Bresnik Foto: arhiv Občine Luče

Župan Ljubnega Franjo Naraločnik je ob podelitvi priznanj zaslužnim občanom v govoru dejal: »Uvrščeni smo med občine, kjer se najboljše živi, med najboljše turistične destinacije v Sloveniji. Smo razvojno naravnana občina, ki več kot polovico sredstev proračuna namenja izvajanju projektov. K dobremu glasu o naših ljudeh in naših krajih pripomorejo tudi naši rojaki, kot na primer astronavt in komandant vesoljske odprave Randy Bresnik, ki nas je obiskal in nam prinesel ljubensko zastavo, ki ga je spremljala v vesolju.«

Randy Bresnik je Ljubno obiskal že leta 2016, ko je tam iskal svoje sorodnike, vendar takrat neuspešno. Pozneje so ti z njim navezali stik in tako se je ob vnovičnem obisku srečal z njimi. Udeleženci srečanja so se peš podali skozi Ljubno na Foršt do Šloserjeve hiše, kjer so jih pričakali sorodniki. V tej hiši je bila namreč doma Randyjeva prababica Kristina Šimonc, ki se je izselila v ZDA. V hiši hranijo še nekatere predmete, ki so jih dobili od svojih ameriških sorodnikov. Obiskovalcem so pokazali starinski okrasek iz kovanega železa na zunanjščini hiše, ki ga je skoval eden od nekdanjih Šloserjev. Ta napis so si gostje z zanimanjem ogledali, Randy pa je napravil tudi spominsko fotografijo.

Randyja je ob obisku 22. oktobra 2024 sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Foto: arhiv Urada predsednice RS

Po skupnem kosilu so se odpravili v Luče, kjer je na javni prireditvi astronavt Randy Bresnik spregovoril o svojih dveh vesoljskih potovanjih. Zlasti je poudaril dogodek, ko je opravil vesoljski sprehod, na katerem je lahko okusil neizmerno prostranost vesolja. Astronavt, ki je v vesolje potoval kar dvakrat, je Slovenijo obiskal z ženo Rebecco, sinom Wyattom Ivanom in hčerko Abigail Mae. Obiskal je še Vitanje in Ljubljano, kjer je imel predavanje. Poleg Randyja Bresnika imajo slovenske korenine tudi astronavtka Sunita Lyn Williams (starost 60 let) ter astronavta Ronald M. Sega (73) in Jerry M. Linenger (71), vsi iz ZDA.

Večstoletni rodovnik

Med svojim zadnjim bivanjem, ko je bil na Mednarodni vesoljski postaji 139 dni, je napravil več fotografij naše regije, in te fotografije je v Lučah slovesno predal obema županoma. Še posebno pa so bili vsi prisotni prevzeti, ko sta župana v dar dobila zastavi svojih občin, ki ju je ponosni rojak Bresnik imel s seboj na misiji v vesolju. »Na tak način ste bili skupaj z nami v vesolju tudi vi!« je dejal astronavt.

Astronavt v vesoljski obleki Foto: Nasa

Randy Bresnik je v nedeljo, 11. marca 2018, obiskal občino Luče, ki je gostila izjemen dogodek, so poročali na spletni strani občine. Nastopil je na javni prireditvi ter županoma Cirilu Roscu in Franju Naraločniku predal zastavi njunih občin, ki ju je pred tem s seboj ponesel na svojo vesoljsko misijo. Še prav posebej pa je bil vesel svojega rodovnika, ki mu ga je za več stoletij nazaj v obliki družinskega drevesa pripravil lučki rodoslovec Metod Rosc.

Obisk astronavta z družino je potekal v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Sloveniji in vesoljsko agencijo Nasa ter občinama Ljubno in Luče, od koder sta izhajala Randyjeva prababica Kristina Šimonc in praded Ivan Breznik. Zanimanje za njegovo bivanje pri nas in za samo prireditev v Lučah je bilo izjemno. Avla Osnovne šole Blaža Arniča je bila skoraj pretesna za vse, ki so želeli iz prve roke slišati, kako je biti astronavt.

Randy Bresnik je oktobra 2024 obiskal še Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju. Namen obiska je bil promocija ameriškega vesoljskega programa Artemis. Bresnik se je 22. oktobra 2024 v predsedniški palači sestal s predsednico republike Natašo Pirc Musar, obiskal pa je tudi državni zbor. V Vitanju se je udeležil odprtja nove stalne razstave Artemis.