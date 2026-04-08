VARNOST

AMZS odsvetuje nakup osmih otroških varnostnih sedežev

Ugotovili resne konstrukcijske napake pri osmih sedežih, zaradi katerih odsvetujejo njihov nakup.
Fotografija je simbolična. FOTO: Boštjan Okorn
STA, N. Č.
 8. 4. 2026 | 13:58
 8. 4. 2026 | 14:10
2:48
Pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so med preizkušanjem otroških varnostnih sedežev ugotovili resne konstrukcijske napake pri osmih sedežih, zaradi katerih odsvetujejo njihov nakup. Za sedem sedežev vsem, ki jih že imajo, svetujejo, da poskusijo uveljavljati stvarno napako pri prodajalcu. Še posebno če je od nakupa minilo manj kot dve leti.

V okviru spomladanskega testa otroških varnostnih sedežev, ki ga AMZS opravlja s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, so odkrili resne konstrukcijske napake pri osmih sedežih, so sporočili iz AMZS.

Med čelnim preskusnim trkom sedeža kinderkraft mink pro 2 z isofix osnovo base mink FX2 je sedež z 11-kilogramsko lutko vred odtrgalo od štirih zapornih kavljev na isofix osnovi, zato je ob trku poletel naprej. Otrok bi ob takšnem trku z veliko verjetnostjo z glavo močno udaril v notranjost vozila, kar lahko povzroči hude poškodbe glave in vratu.

Pri AMZS vsem, ki že imajo ta sedež, svetujejo, da ga takoj prenehajo uporabljati z isofix osnovo base mink FX2. Sedež oziroma lupinico lahko namesto tega namestijo v avto izključno z avtomobilskim varnostnim pasom. Pri tem je treba paziti na pravilno namestitev avtomobilskega varnostnega pasu, ki mora potekati čez naročje in okoli zgornjega dela lupine, pas pa mora biti močno zategnjen. Tako nameščen sedež je na AMZS testu pokazal dobro zaščito otroka.

Za sedem drugih sedežev AMZS odsvetuje nakup in uporabo

Gre za sedeže buf boof tweety plus, ding aiden 360, kidiz 360, kidszone i-Size 360, lettas i-Size 360, miophy i-Size 360 in xomax 946i. Pri vseh je med čelnim trkom odpovedala pritrditev sedeža na vrtljivo osnovo.

Pri sedežu kidiz 360 se je vrtljivi del ločil od podstavka, pri ostalih sedežih pa sta se iztrgala oba isofix priključka. Sedeži so z zgornjim zaščitnim trakom top-tether sicer ostali povezani s pritrdilno točko, a je v vseh primerih ob trku sedež z lutko vred poletel po notranjosti avtomobila. V avtomobilski nesreči bi otrok v sedežu silovito trčil v naslonjalo prednjega sedeža ali ob stran vozila. Poškodbe bi bile v tem primeru lahko usodne oz. zelo hude.

Ker je pri teh sedežih šlo za resno napako, ki se je pokazala šele pri strožjem testiranju, lahko imetniki sedežev po priporočilu AMZS poskusijo uveljavljati stvarno napako pri prodajalcu, še posebej, če je od nakupa minilo manj kot dve leti.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
