AMZS odsvetuje nakup osmih otroških varnostnih sedežev

Pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so med preizkušanjem otroških varnostnih sedežev ugotovili resne konstrukcijske napake pri osmih sedežih, zaradi katerih odsvetujejo njihov nakup. Za sedem sedežev vsem, ki jih že imajo, svetujejo, da poskusijo uveljavljati stvarno napako pri prodajalcu. Še posebno če je od nakupa minilo manj kot dve leti.

V okviru spomladanskega testa otroških varnostnih sedežev, ki ga AMZS opravlja s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami, so odkrili resne konstrukcijske napake pri osmih sedežih, so sporočili iz AMZS.

Med čelnim preskusnim trkom sedeža kinderkraft mink pro 2 z isofix osnovo base mink FX2 je sedež z 11-kilogramsko lutko vred odtrgalo od štirih zapornih kavljev na isofix osnovi, zato je ob trku poletel naprej. Otrok bi ob takšnem trku z veliko verjetnostjo z glavo močno udaril v notranjost vozila, kar lahko povzroči hude poškodbe glave in vratu.

Pri AMZS vsem, ki že imajo ta sedež, svetujejo, da ga takoj prenehajo uporabljati z isofix osnovo base mink FX2. Sedež oziroma lupinico lahko namesto tega namestijo v avto izključno z avtomobilskim varnostnim pasom. Pri tem je treba paziti na pravilno namestitev avtomobilskega varnostnega pasu, ki mora potekati čez naročje in okoli zgornjega dela lupine, pas pa mora biti močno zategnjen. Tako nameščen sedež je na AMZS testu pokazal dobro zaščito otroka.

Za sedem drugih sedežev AMZS odsvetuje nakup in uporabo

Gre za sedeže buf boof tweety plus, ding aiden 360, kidiz 360, kidszone i-Size 360, lettas i-Size 360, miophy i-Size 360 in xomax 946i. Pri vseh je med čelnim trkom odpovedala pritrditev sedeža na vrtljivo osnovo.

Pri sedežu kidiz 360 se je vrtljivi del ločil od podstavka, pri ostalih sedežih pa sta se iztrgala oba isofix priključka. Sedeži so z zgornjim zaščitnim trakom top-tether sicer ostali povezani s pritrdilno točko, a je v vseh primerih ob trku sedež z lutko vred poletel po notranjosti avtomobila. V avtomobilski nesreči bi otrok v sedežu silovito trčil v naslonjalo prednjega sedeža ali ob stran vozila. Poškodbe bi bile v tem primeru lahko usodne oz. zelo hude.

Ker je pri teh sedežih šlo za resno napako, ki se je pokazala šele pri strožjem testiranju, lahko imetniki sedežev po priporočilu AMZS poskusijo uveljavljati stvarno napako pri prodajalcu, še posebej, če je od nakupa minilo manj kot dve leti.