Analitik Čakš jasen: Če se bo koalicija lahko sestavila, bo to zagotovo ena najmanj stabilnih v Sloveniji

Napovedovalo se je, da bo rezultat na letošnjih parlamentarnih volitvah tesen in to se je nato tudi uresničilo. Za komentar smo povprašali analitika in odgovornega urednika veš spletnih portalov Roka Čakša, ki ni prepričan, ali se bo nova koalicija sploh lahko sestavila.

»Rezultati volitev glavni strani postavljajo v pat situacijo, v kateri bo komurkoli izredno težko sestaviti koalicijo,« meni Čakš. Odhajajoča koalicija je vladala s trdno večino, nova najverjetneje ne bo. Čakš pravi, da je leva koalicija v seštevku poraženka, saj je iz 53 poslancev na prejšnjih volitvah padla na 39 ali 40 poslancev.

Rezultati kažejo, da se bo v parlament prebila stranka Resni.ca, ki jo vodi Zoran Stevanović, a Čakš verjame, da je ne bo lahko prepričati, da vstopi v vlado. Verjame, da tudi z drugimi strankami ne bo lahko najti skupnega jezika. »Glede na nekatera izključevanja med strankami in dejstvo, da ima Resni.ca izjemno visoke zahteve, 3 državotvorna ministrstva, se bo z njimi zelo težko dogovoriti. Zelo je pomembno sicer tudi, kateri ljudje pri novih strankah, torej pri Demokratih in Resnici pridejo v parlament in koliko bodo dovzetni za 'sugestije', da se morda mimo volje svoje stranke pridružijo kateri od grupacij. Če to ne bo šlo, nezmožnost dogovora lahko vodi tudi v predčasne volitve, česar pa se bodo ravno novi poslanci izogibali,« je dejal.

Večjo prednost obrnila afera prisluhi

Ankete javnega mnenja so stranki SDS dolgo napovedovale zmago na teh volitvah, a proti koncu volilne kampanje je ta stranka prednost izgubila. »Večjo prednost desnosredinskega bloka je v zadnjem tednu obrnila afera prisluhi in narativ, ki so ga glede tega vodili tradicionalni mediji. To tudi razloži fenomen velike prednosti Svobode med volivci starostne skupine 65 +, ki spremljajo tradicionalne medije ter premoč desne sredine med mlajšimi volivci,« pravi in dodaja: »Preden odgovorimo na to, ali bo koalicija zdržala nov mandat, je treba v naslednjih tednih dobiti odgovor, ali se iz tovrstnih razmerij koalicija sploh lahko sestavi. Če se bo, bo to zagotovo ena najmanj stabilnih koalicij v Sloveniji.«