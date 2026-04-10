PO IZVOLITVI

Analitika Čakš in Pengov Bitenc: po Stevanovićevi izvolitvi možna desnosredinska vlada

Politična razmerja po izvolitvi Stevanovića se spreminjajo.
FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec
STA, A. G.
 10. 4. 2026 | 20:38
 10. 4. 2026 | 20:38
4:22
A+A-

Izvolitev prvaka stranke Resni.ca Zorana Stevanovića na funkcijo predsednika DZ najverjetneje kaže na to, da se bo v naslednjih tednih oblikovala desnosredinska vlada, sta bila v pogovoru za STA enotna politična komentatorja Rok Čakš in Aljaž Pengov Bitenc. Čakš sicer meni, da Resni.ca ne bo del te vlade, ampak konstruktivna opozicija. Prvak stranke Resni.ca Stevanović je postal novi predsednik DZ. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. V SD ter poslanski skupini Levice in Vesne glasovnic niso prevzeli, v Svobodi so že v razpravi napovedali, da bodo glasovali proti. Pod predlog za kandidaturo Stevanovića so se podpisali vsi poslanci njegove stranke ter po trije poslanci SDS in poslanske skupine NSi, SLS in Fokus. 

Politična komentatorja Čakš in Pengov Bitenc sta bila v pogovoru za STA enotna, da izvolitev Stevanovića najverjetneje kaže na to, da se bo v naslednjih tednih oblikovala desnosredinska vlada. Čakš je ob tem dejal, da izvolitev Stevanovića »pomeni velik kompromis za to, da se je ustvarila neka protigolobovska koalicija, ki bo zelo verjetno v naslednjih dneh in tednih izoblikovala tudi neko koalicijsko večino«. Dodal je, da Resni.ca verjetno ne bo del te vlade, ampak bo zunanja partnerica oziroma konstruktivna opozicija, ki bo to vlado verjetno podpirala v točkah, kjer bo to potrebovala. Za prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba so ob Stevanovićevi izvolitvi koalicijska pogajanja postala neskončno bolj komplicirana, meni Pengov Bitenc. »Če ima Robert Golob zdaj kakšnega asa v rokavu, potem bi bil mogoče zdaj čas, da ga potegne ven. Ne vem pa, ali ga ima,« je še dejal. Izpostavil je, da je Stevanović prejel podporo iz vrst SDS, za katero je pred volitvami večkrat trdil, da v koalicijo z njo ne bo vstopal. Novi predsednik DZ bo tako moral zdaj pojasniti svojim volivcem, zakaj je sklenil dogovor s prvakom SDS Janezom Janšo, meni. Dodal je, »da je bila Resni.ca izvoljena prav zaradi nasprotovanja točno takšnemu politikanstvu, takšnemu kadrovanju in kupčijam«. »Takšno politiko zastopajo Janez Janša in v NSi, bomo videli, če tudi Demokrati. Se mi zdi, da to načenja kredibilnost vseh,« je pristavil.

Nekdo, ki je bil v preteklosti pravnomočno obsojen

Medtem so po oceni Čakša stranke, ki so podprle Stevanovića, presodile, da je na čelu zakonodajne veje oblasti, ki je v bistvu operativna, še sprejemljiv kandidat. Pengov Bitenc pa meni, da je Stevanović na tej funkciji »kmet na šahovnici Janeza Janše in predvsem Nove Slovenije«. Ti dve stranki pa sta se po njegovih besedah pripravljeni poigravati tudi s toleriranjem Stevanovićevih stališč v najvišjih vrhovih slovenske politike zato, da prideta na oblast. Da je bil na mesto predsednika DZ izvoljen nekdo, ki je bil v preteklosti pravnomočno obsojen, Pengov Bitenc vidi kot dokaz za to, kako malo mar je koaliciji, ki je izvolila Stevanovića, za najvišjo funkcijo v državi. Zanjo »štejejo samo funkcije in za to so pripravljeni prodati vse, v prvi vrsti pa lastna načela,« je še dejal. Po Čakševem mnenju pa to odraža nižanje standardov funkcije predsednika DZ, ki so padli že s prejšnjo predsednico Klakočar Zupančič.

Čakš je ob tem ocenil Stevanovićev govor ob izvolitvi kot konstruktiven. »Iz kritik na njegov račun se je veliko naučil in dajmo mu priložnost, da se lahko izkaže,« je še dejal. Glede programskih razhajanj med Stevanovićevo stranko Resni.ca in morebitnima koalicijskima strankama NSi in SDS pa je Čakš dejal, da če bo nastala ta koalicija, ki se zdaj izrisuje, bodo v ospredju tiste programske točke, kjer so si stranke sorodne. Med njimi so denimo odnos do gospodarstva, davkov, podjetništva, zdravstva in podobno. Kjer so pa si diametralno nasprotne, denimo v odnosu do Rusije in Kitajske, pa se bodo poskušali izogibati konfliktom, še meni Čakš.

Rok ČakšZoran StevanovićJanez JanšaSDSvolitvedržavni zborAljaž Pengov Bitenc
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
