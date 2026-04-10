Analitika Čakš in Pengov Bitenc: po Stevanovićevi izvolitvi možna desnosredinska vlada

Izvolitev prvaka stranke Resni.ca Zorana Stevanovića na funkcijo predsednika DZ najverjetneje kaže na to, da se bo v naslednjih tednih oblikovala desnosredinska vlada, sta bila v pogovoru za STA enotna politična komentatorja Rok Čakš in Aljaž Pengov Bitenc. Čakš sicer meni, da Resni.ca ne bo del te vlade, ampak konstruktivna opozicija. Prvak stranke Resni.ca Stevanović je postal novi predsednik DZ. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. V SD ter poslanski skupini Levice in Vesne glasovnic niso prevzeli, v Svobodi so že v razpravi napovedali, da bodo glasovali proti. Pod predlog za kandidaturo Stevanovića so se podpisali vsi poslanci njegove stranke ter po trije poslanci SDS in poslanske skupine NSi, SLS in Fokus.

Politična komentatorja Čakš in Pengov Bitenc sta bila v pogovoru za STA enotna, da izvolitev Stevanovića najverjetneje kaže na to, da se bo v naslednjih tednih oblikovala desnosredinska vlada. Čakš je ob tem dejal, da izvolitev Stevanovića »pomeni velik kompromis za to, da se je ustvarila neka protigolobovska koalicija, ki bo zelo verjetno v naslednjih dneh in tednih izoblikovala tudi neko koalicijsko večino«. Dodal je, da Resni.ca verjetno ne bo del te vlade, ampak bo zunanja partnerica oziroma konstruktivna opozicija, ki bo to vlado verjetno podpirala v točkah, kjer bo to potrebovala. Za prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba so ob Stevanovićevi izvolitvi koalicijska pogajanja postala neskončno bolj komplicirana, meni Pengov Bitenc. »Če ima Robert Golob zdaj kakšnega asa v rokavu, potem bi bil mogoče zdaj čas, da ga potegne ven. Ne vem pa, ali ga ima,« je še dejal. Izpostavil je, da je Stevanović prejel podporo iz vrst SDS, za katero je pred volitvami večkrat trdil, da v koalicijo z njo ne bo vstopal. Novi predsednik DZ bo tako moral zdaj pojasniti svojim volivcem, zakaj je sklenil dogovor s prvakom SDS Janezom Janšo, meni. Dodal je, »da je bila Resni.ca izvoljena prav zaradi nasprotovanja točno takšnemu politikanstvu, takšnemu kadrovanju in kupčijam«. »Takšno politiko zastopajo Janez Janša in v NSi, bomo videli, če tudi Demokrati. Se mi zdi, da to načenja kredibilnost vseh,« je pristavil.

Nekdo, ki je bil v preteklosti pravnomočno obsojen

Medtem so po oceni Čakša stranke, ki so podprle Stevanovića, presodile, da je na čelu zakonodajne veje oblasti, ki je v bistvu operativna, še sprejemljiv kandidat. Pengov Bitenc pa meni, da je Stevanović na tej funkciji »kmet na šahovnici Janeza Janše in predvsem Nove Slovenije«. Ti dve stranki pa sta se po njegovih besedah pripravljeni poigravati tudi s toleriranjem Stevanovićevih stališč v najvišjih vrhovih slovenske politike zato, da prideta na oblast. Da je bil na mesto predsednika DZ izvoljen nekdo, ki je bil v preteklosti pravnomočno obsojen, Pengov Bitenc vidi kot dokaz za to, kako malo mar je koaliciji, ki je izvolila Stevanovića, za najvišjo funkcijo v državi. Zanjo »štejejo samo funkcije in za to so pripravljeni prodati vse, v prvi vrsti pa lastna načela,« je še dejal. Po Čakševem mnenju pa to odraža nižanje standardov funkcije predsednika DZ, ki so padli že s prejšnjo predsednico Klakočar Zupančič.

Čakš je ob tem ocenil Stevanovićev govor ob izvolitvi kot konstruktiven. »Iz kritik na njegov račun se je veliko naučil in dajmo mu priložnost, da se lahko izkaže,« je še dejal. Glede programskih razhajanj med Stevanovićevo stranko Resni.ca in morebitnima koalicijskima strankama NSi in SDS pa je Čakš dejal, da če bo nastala ta koalicija, ki se zdaj izrisuje, bodo v ospredju tiste programske točke, kjer so si stranke sorodne. Med njimi so denimo odnos do gospodarstva, davkov, podjetništva, zdravstva in podobno. Kjer so pa si diametralno nasprotne, denimo v odnosu do Rusije in Kitajske, pa se bodo poskušali izogibati konfliktom, še meni Čakš.