Andrej hudo ranjen zbežal medvedu, pred zverjo bežal tudi drugi vaščan: »V gozdu imam kamero«

RAČJE SELO

Lovci so včeraj povečali prisotnost na terenu, mogoč odstrel medveda.

»Slišali smo, kaj se je zgodilo. Tudi sam sem pred časom že bežal pred medvedom, v gozdu imam kamero, videl sem jih,« je povedal vaščan Račjega sela v občini Trebnje. Medtem ko so na enem koncu občine ravno podirali mogočno jelko, ki bo v veselem decembru krasila trg pred ljubljanskim Magistratom, se je na drugem koncu 61-letni upokojenec Andrej iz Račjega sela kot vsako jutro odpravil s psom na sprehod. Nič hudega sluteč je užival v čudovitem jesenskem gozdu, ko ga je napadel medved. Kljub šoku in hudim poškodbam glave in trupa je napadeni zbral toliko moči in prisebnosti, da se je izvil iz ...