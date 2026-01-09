  • Delo d.o.o.
ŽIVLJENJSKA TEKOČINA

Andrej in Jožef krvodajalska viteza: kri sta darovala še stotič in rešila marsikatero življenje

Dragoceni zgled solidarnosti in družbene odgovornosti.
Stokrat darovana kri pomeni stokrat upanje, stokrat pomoč in neprecenljiv prispevek k reševanju življenj. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Stokrat darovana kri pomeni stokrat upanje, stokrat pomoč in neprecenljiv prispevek k reševanju življenj. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Razrezali so tudi jubilejno torto.

Razrezali so tudi jubilejno torto.

Janezu Kotnjeku je čestital in priznanje izročil župan Občine Velika Polana Damijan Jaklin.

Janezu Kotnjeku je čestital in priznanje izročil župan Občine Velika Polana Damijan Jaklin.

Andrej Utroša iz lendavske občine v družbi župana Janeza Magyara

Andrej Utroša iz lendavske občine v družbi župana Janeza Magyara

Stokrat darovana kri pomeni stokrat upanje, stokrat pomoč in neprecenljiv prispevek k reševanju življenj. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Razrezali so tudi jubilejno torto.
Janezu Kotnjeku je čestital in priznanje izročil župan Občine Velika Polana Damijan Jaklin.
Andrej Utroša iz lendavske občine v družbi župana Janeza Magyara
Oste Bakal
 9. 1. 2026 | 08:45
2:45
A+A-

Mnogi so svojo življenjsko tekočino darovali 100- in večkrat, kar pomeni, da so postali vitezi krvodajalstva. Tako je bilo tudi ob izteku leta 2025, ko je OZ RK Lendava v Dolgi vasi pripravilo krvodajalsko akcijo. Terenska ekipa Enote za transfuzijsko medicino murskosoboške bolnišnice, ki deluje v sklopu Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor, se je lahko zahvalila še dvema krvodajalskima vitezoma, to sta postala Andrej Utroša iz Čentibe in Jožef Kotnjek iz Velike Polane. »Stokrat darovana kri pomeni stokrat upanje, stokrat pomoč in neprecenljiv prispevek k reševanju življenj. Hvala vama za srčnost, predanost in zgled! Stotič sta darovala več kot potrebno kri in s tem nesebično podarila neprecenljivo – upanje, zdravje in življenje,« so sporočili iz Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor.

137 KRVODAJALCEV se je udeležilo akcije.

Spodbuda drugim

»Njuna srčnost, predanost in dobrota so izjemen zgled vsem nam in dokaz, da lahko tudi ena oseba spremeni svet mnogih. Zahvaljujemo se jima, da s požrtvovalnostjo bogatita našo skupnost in nas navdihujeta k solidarnosti. Naj bo njun dosežek spodbuda tudi drugim, da se odločijo za ta plemeniti korak,« pa so dodali v Enoti za transfuzijsko medicino murskosoboške bolnišnice. Ob jubilejnem darovanju je pomen krvodajalstva poudarila dr. Erika Kavaš, specialistka transfuzijske medicine iz UKC Maribor. Poudarila je, da so tovrstni dosežki dragoceni, a da je dolgoročno še pomembnejše širiti krog krvodajalcev:

To dejanje je izraz junaštva, saj rešuje življenja.

»Če bi vsak posameznik kri daroval dvakrat na leto, bi imeli dovolj zalog in bi obremenitev enakomerno porazdelili na več ljudi.« Po njenih besedah je baza krvodajalcev v Sloveniji starostno precej visoka, zato je pridobivanje mladih darovalcev ključnega pomena.

Razrezali so tudi jubilejno torto.
Razrezali so tudi jubilejno torto.
Janezu Kotnjeku je čestital in priznanje izročil župan Občine Velika Polana Damijan Jaklin.
Janezu Kotnjeku je čestital in priznanje izročil župan Občine Velika Polana Damijan Jaklin.
Andrej Utroša iz lendavske občine v družbi župana Janeza Magyara
Andrej Utroša iz lendavske občine v družbi župana Janeza Magyara

Med 137 krvodajalci, ki so v Dolgi vasi darovali kri, sta bila tudi nova viteza, med drugimi pa sta jima čestitala župana Janez Magyar (Lendava) in Damijan Jaklin (Velika Polana). Oba sta se občanoma zahvalila za plemenito in humano dejanje ter jima podelila posebni priznanji. »To dejanje je izraz junaštva, saj rešuje življenja,« je poudaril Jaklin, Magyar pa je posebno zahvalo namenil tudi skupinam sodelavcev, ki že vrsto let organizirano in redno prihajajo na krvodajalske akcije ter s tem dajejo zgled solidarnosti in družbene odgovornosti. 

