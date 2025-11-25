Andrej Saje: Nedeljski izid referenduma bi moral biti jasen signal državi in celotni družbeni skupnosti

V nedeljo smo na referendumu odločali o skoraj istem vprašanju kot pred slabim letom in pol. Le da je bilo tokrat razmerje med zagovorniki in nasprotniki zakona obratno kot 9. junija lani. Takrat se je na posvetovalnem referendumu za sprejem zakona, ki bi urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ob le malenkost višji volilni udeležbi (41,43-odstotni) kot to nedeljo (40,94-odstotna ob 99,98 odstotka preštetih glasov) odločilo 54,89 odstotka volivcev. Proti jih je bilo 45,11 odstotka. Zdaj, ko je potekal zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je bilo proti zakonu 53,44 odstotka, za pa 46,56 odstotka volivcev.

Nasprotniki zakona so si ob takem rezultatu, še posebej za to, ker jim je uspelo za 30.308 glasov preseči kvorum za zavrnitev zakona (339.205 glasov), oddahnili. Pobudnik referenduma Aleš Primc je ocenil, da so zmagali sočutje, pravičnost in solidarnost. Slovenija se je po njegovih navedbah odločila za življenje in »zavrnila vladno zdravstveno, pokojninsko in socialno reformo, ki je temeljila na smrti z zastrupitvijo«.

Aleš Primc je prepričan, da se je Slovenija odločila za življenje. FOTO: Leon Vidic

Škof in predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Andrej Saje je dejal, da bi moral biti nedeljski izid referenduma jasen signal državi in celotni družbeni skupnosti, da je treba več storiti za razvoj in dostopnost kakovostne paliativne oskrbe, za okrepitev zdravstvenega sistema, razbremenitev zdravstvenih delavcev ter za ustvarjanje boljših pogojev za delo in skrb za ranljive, starejše ter trpeče.

Glasovanje FOTO: Dk

Premier Robert Golob, ki je z zagovorniki zakona delil razočaranje, je po drugi strani spomnil, da so volivci na lanskem posvetovalnem referendumu z večinsko podporo zakonski ureditvi tega vprašanja pozvali vlado, naj poišče novo pot naprej. In zato je vlada v zavezništvu z drugimi podporniki te pravice oblikovala uravnotežen zakonski predlog. Javnomnenjske raziskave so več mesecev kazale, da ta rešitev uživa večinsko podporo. Premier je nasprotnikom zakona sporočil, da so zavrnili predlagani model, a izziv ostaja: »Kajti o dveh stvareh se strinjamo vsi: nihče ne bi smel biti prisiljen v neznosno, dolgotrajno trpljenje. In nihče ne sme biti prisiljen končati svojega življenja. Kot svobodna in sočutna družba moramo zagotoviti oboje.«

Andrej Pleterski iz društva Srebrna nit je ocenil, da nekateri volivci ta zakon podpirajo, vendar se jim je »zdelo zamalo, da bi šli ponovno glasovat, potem ko so svojo željo enkrat že izrazili«.

Blokovska delitev mnenj

»Vprašanje za koalicijo je, kam je izginila podpora z volitev leta 2022 in ali so ti glasovi trajno izgubljeni, vprašanje za opozicijo pa, ali so na parlamentarnih volitvah sposobni preseči teh 350.000 glasov in več, ker bo za zmago to vsekakor potrebno,« je za Delo komentiral politolog Miro Haček.

S svetlo modro barvo so označeni volilni okraji, kjer je bilo podpornikov zakona več kot nasprotnikov. FOTO: Dvk

»Možno je, da je volilno telo referendumsko vprašanje prevedlo z intimnega na predvsem politično in se odločalo za ali proti vladi,« je dodala Janja Božič Marolt, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za raziskovanje trgov in medijev Mediana.

Politolog Marinko Banjac je za TV Slovenija v nedeljo ocenil, da kakšnih političnih konsekvenc za ta referendum ne moremo pričakovati. »Hkrati se je treba zavedati, da je tudi skozi politizacijo tega vprašanja prišlo tudi do mobilizacije različnih političnih akterjev in tudi civilne družbe. V mislih imam predvsem predstavnike verskih skupnosti, predstavnike oziroma vodstvo zdravniške zbornice, ki jim je uspelo prikazati, kot da so bili vsi zdravniki proti zakonu, kar ne drži,« je med drugim dejal in še, da tokratna visoka udeležba in izid kažeta na izjemno blokovsko razdelitev mnenj.