Anja se z maturanca ni vrnila: zdravnica Klara (31) zanika povzročitev smrti iz malomarnosti

Umirajoči 18-letni dijakinji je dala le tablete proti slabosti in rehidracijski prašek.
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Klara Cvenkel je krivdo na sodišču zanikala že januarja 2023. FOTO: Dejan Javornik
Šestindvajsetega avgusta je minilo že devet let od tragedije na grškem otoku Krf, ko je na maturantskem izletu umrla 18-letna Anja. »Anjina smrt je velika tragedija, in to tragedijo bom nosila s seboj vse življenje,« pravi danes 31-letna Klara Cvenkel, ki v tej zgodbi nastopa kot tista, ki je po prepričanju tožilstva odgovorna za njeno smrt.
Anjina smrt je velika tragedija, in to tragedijo bom nosila s seboj vse življenje.
Sprva je izlet na grškem otoku potekal po načrtih oziroma tako, kot so si ga zamislili pri organizatorju, potovalni agenciji Collegium Mondial Travel. Dekle, ki je ...