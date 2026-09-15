Anja se z maturanca ni vrnila: zdravnica Klara (31) zanika povzročitev smrti iz malomarnosti

VELIKA TRAGEDIJA

Umirajoči 18-letni dijakinji je dala le tablete proti slabosti in rehidracijski prašek.

Šestindvajsetega avgusta je minilo že devet let od tragedije na grškem otoku Krf, ko je na maturantskem izletu umrla 18-letna Anja. »Anjina smrt je velika tragedija, in to tragedijo bom nosila s seboj vse življenje,« pravi danes 31-letna Klara Cvenkel, ki v tej zgodbi nastopa kot tista, ki je po prepričanju tožilstva odgovorna za njeno smrt. Anjina smrt je velika tragedija, in to tragedijo bom nosila s seboj vse življenje. Sprva je izlet na grškem otoku potekal po načrtih oziroma tako, kot so si ga zamislili pri organizatorju, potovalni agenciji Collegium Mondial Travel. Dekle, ki je ...