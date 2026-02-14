  • Delo d.o.o.
ANKETA AGENCIJE PARSIFAL

Anketa za Novo24TV SDS izstrelila močno naprej, tudi Demokratom ter listi NSi, SLS in Fokus velika podpora

Če bi bile volitve to nedeljo, bi za SDS volilo največ, to je 29 odstotkov vprašanih. Stranko Gibanje Svoboda bi volilo 20,3 odstotka vprašanih.
Janez Janša je lahko zadovoljen z rezultati te ankete. FOTO: Črt Piksi
Janez Janša je lahko zadovoljen z rezultati te ankete. FOTO: Črt Piksi
STA, M. J.
 14. 2. 2026 | 17:08
 14. 2. 2026 | 17:12
2:05
Anketa agencije Parsifal, ki jo izvaja za Novo24TV, kaže prepričljivo vodstvo SDS. Če bi bile volitve to nedeljo, bi za SDS volilo največ, to je 29 odstotkov vprašanih. Stranko Gibanje Svoboda bi volilo 20,3 odstotka vprašanih. Sledijo ji lista NSi, SLS in Fokus (9,8 odstotka), SD (8,3 odstotka) in Demokrati (7,5 odstotka).

Za listo Levice in Vesne bi se odločilo 6,1 odstotka volivcev, za Pirate 4,8 odstotka volivcev, za Prerod Vladimirja Prebiliča 4,2 odstotka vprašanih, za Resni.co Zorana Stevanovića pa 3,4 odstotka volivcev. Lista Stranka generacij in Zeleni Slovenije bi dobila 1,6 odstotka glasov vprašanih, SNS 1,5 odstotka glasov, stranka Mi, socialisti! 1,3 odstotka, stranka Nič od tega 1,1 odstotka, Glas upokojencev Pavla Ruparja pa 1,1 odstotka glasov.

Petina neopredeljenih

Da ne vedo, za koga bi se odločili, je odgovorilo 20,9 odstotka vprašanih. Nobene od strank ne bi volilo 2,5 odstotka vprašanih, da ne bi šlo na volitve, pa je odgovorilo 6,2 odstotka vprašanih. Na vprašanje, kako verjetno bi se volitev udeležili, če bi bile volitve to nedeljo, je 62,4 odstotka anketirancev odgovorilo, da bi se jih zagotovo udeležilo. Zagotovo pa se jih ne bi udeležilo 7,8 odstotka vprašanih. Parsifal je anketo izvedel med 9. in 13. februarjem prek telefona in spleta. Skupaj so anketirali 777 oseb.

Nova24TVanketaParsifalvolitvestrankeraziskavaSDSGibanje SvobodaNSiSLSfokusSDdemokratiLevicaVesnapiratiPrerodResni.ca
ZADNJE NOVICE
17:10
Razno
ASTRO

Planet, ki nas ustavi, pretrese in vpraša, ali smo res pripravljeni odrasti

Saturn želi, da zavihamo rokave. Njegove lekcije niso kazen, ampak učenje.
14. 2. 2026 | 17:10
17:08
Novice  |  Slovenija
ANKETA AGENCIJE PARSIFAL

Anketa za Novo24TV SDS izstrelila močno naprej, tudi Demokratom ter listi NSi, SLS in Fokus velika podpora

Če bi bile volitve to nedeljo, bi za SDS volilo največ, to je 29 odstotkov vprašanih. Stranko Gibanje Svoboda bi volilo 20,3 odstotka vprašanih.
14. 2. 2026 | 17:08
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
SAMUEL LUCAS

Kariera pride in gre, ljubezen ostane

Že več kot tri desetletja gradi most med odrom in srcem. Ljubezen razume kot držo – do glasbe, do ljudi, do življenja.
Danica Lovenjak14. 2. 2026 | 17:00
16:50
Bulvar  |  Suzy
OLIMPIJSKE IGRE

Tina Maze srečala zvezdnika: »V vseh šolskih zvezkih sem imela njegove fotografije!« (Suzy)

Ko je srečala Alberta Tombo, je priznala ...
14. 2. 2026 | 16:50
16:33
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Zakaj vojne v Ukrajini še ni konec? Zelenski ima odgovor

Znova se je zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino. Kot je dejal, Rusija nadaljuje silovite napade na Ukrajino, zlasti na energetsko infrastrukturo.
14. 2. 2026 | 16:33
16:10
Šport  |  Odmevi
OLIMPIJSKE IGRE

Ko obmolkne 70.000 ljudi: Cortina med padcem Lindsey Vonn in olimpijskim bliščem

Cortina d'Ampezzo v teh dneh poka po šivih; čeprav je kraj večini znan po smučariji, je živahen tudi v drugih letnih časih.
Mitja Felc14. 2. 2026 | 16:10

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
