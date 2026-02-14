Anketa za Novo24TV SDS izstrelila močno naprej, tudi Demokratom ter listi NSi, SLS in Fokus velika podpora

Anketa agencije Parsifal, ki jo izvaja za Novo24TV, kaže prepričljivo vodstvo SDS. Če bi bile volitve to nedeljo, bi za SDS volilo največ, to je 29 odstotkov vprašanih. Stranko Gibanje Svoboda bi volilo 20,3 odstotka vprašanih. Sledijo ji lista NSi, SLS in Fokus (9,8 odstotka), SD (8,3 odstotka) in Demokrati (7,5 odstotka).

Za listo Levice in Vesne bi se odločilo 6,1 odstotka volivcev, za Pirate 4,8 odstotka volivcev, za Prerod Vladimirja Prebiliča 4,2 odstotka vprašanih, za Resni.co Zorana Stevanovića pa 3,4 odstotka volivcev. Lista Stranka generacij in Zeleni Slovenije bi dobila 1,6 odstotka glasov vprašanih, SNS 1,5 odstotka glasov, stranka Mi, socialisti! 1,3 odstotka, stranka Nič od tega 1,1 odstotka, Glas upokojencev Pavla Ruparja pa 1,1 odstotka glasov.

Petina neopredeljenih

Da ne vedo, za koga bi se odločili, je odgovorilo 20,9 odstotka vprašanih. Nobene od strank ne bi volilo 2,5 odstotka vprašanih, da ne bi šlo na volitve, pa je odgovorilo 6,2 odstotka vprašanih. Na vprašanje, kako verjetno bi se volitev udeležili, če bi bile volitve to nedeljo, je 62,4 odstotka anketirancev odgovorilo, da bi se jih zagotovo udeležilo. Zagotovo pa se jih ne bi udeležilo 7,8 odstotka vprašanih. Parsifal je anketo izvedel med 9. in 13. februarjem prek telefona in spleta. Skupaj so anketirali 777 oseb.