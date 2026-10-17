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Anketa Zoranu Jankoviću napoveduje drugi krog na županskih volitvah, a poglejte, s kom bi se tam pomeril

Ninamedia je anketo izvedla med 12. in 14. oktobrom, s kombinacijo telefonskega in spletnega anketiranja na reprezentativnem vzorcu 691 vprašanih.
Anketa Zoranu Jankoviću ne napoveduje lahke zmage. FOTO: Blaž Samec

Anketa Zoranu Jankoviću ne napoveduje lahke zmage. FOTO: Blaž Samec

Luka Mesec ima po anketi sodeč dobre možnosti na lokalnih volitvah. FOTO: Matej Družnik

Luka Mesec ima po anketi sodeč dobre možnosti na lokalnih volitvah. FOTO: Matej Družnik

Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop FOTO: Dejan Javornik

Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop FOTO: Dejan Javornik

Anketa Zoranu Jankoviću ne napoveduje lahke zmage. FOTO: Blaž Samec
Luka Mesec ima po anketi sodeč dobre možnosti na lokalnih volitvah. FOTO: Matej Družnik
Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop FOTO: Dejan Javornik
STA, M. J.
 17. 10. 2026 | 18:46
 17. 10. 2026 | 19:33
4:25
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V županski tekmi v Ljubljani najvišje kotira aktualni župan Zoran Janković, ki bi ga izbralo 34,6 odstotka vprašanih, kaže anketa Ninamedie za Dnevnik. Sledi prvak Levice Luka Mesec z 21 odstotki in nekdanji premier Anton Rop z 8,2 odstotka. V tekmi za vodenje ljubljanske mestne občine trojici kandidatov z najvišjo podporo sledijo še kandidat stranke Glas za otroke in družino Aleš Primc s 6,2 odstotka podpore, kandidat Svobode Klemen Boštjančič, ki ga je kot svojo volilno izbiro navedlo 5,2 odstotka vprašanih, ter kandidat SDS Aleš Vrhovec, ki bi ga obkrožilo 4,6 odstotka vprašanih v javnomnenjski anketi Vox populi, ki jo je za časnik izvedla Ninamedia. Med ostalimi kandidati glede na izraženo podporo vprašanih sledijo še predsednik Piratske stranke Jasmin Feratović (3,2 odstotka) in spletni vplivnež Aleksander Repić (2,5 odstotka) ter kandidat Preroda Gregor Novak, kandidatka Vesne Apolonija Simon in Mihael Jarc, ki jih kot svojo izbiro navaja manj kot odstotek vprašanih. Koga bi volili, ne ve ali ne želi povedati 6,7 odstotka sodelujočih v anketi, 5,8 odstotka pa ne bi izbralo nobenega izmed navedenih županskih kandidatov. Pri merjenju Ninamedia tokrat še ni vključila kandidata SD Marka Koprivca.

Drugi krog z Mescem

Rezultati sicer kažejo, da se v Ljubljani tokrat zelo verjetno obeta drugi krog lokalnih volitev. Ninamedia je tako vprašane spraševala tudi o volilnih preferencah v drugem krogu. Če bi se vanj uvrstila Janković in Mesec, bi se razlika med njima močno zmanjšala, kažejo rezultati. Jankovića bi podprlo 35,2 odstotka vprašanih, Mesca pa 33,4 odstotka vprašanih. 23,6 odstotka anketiranih je navedlo, da ne bi izbralo nobenega izmed njiju, 7,1 odstotka pa ne ve, za koga bi se odločili. Po pisanju Dnevnika sicer rezultati kažejo, da bi Janković 55 odstotkov vseh glasov dobil izmed volivcev svoje liste, 15 odstotkov od volivcev Svobode, deset od volivcev SD, sedem od Ropove stranke Ljubljana smo vsi in pet od volivcev SDS. Med podporniki Mesca pa je 45 odstotkov volivcev stranke, ki jo vodi sam, 15 odstotkov volivcev Ljubljana smo vsi, deset odstotkov volivcev Jankovićeve liste ter nekaj manj Svobode in SD. Volivci SDS predstavljajo okoli dva odstotka, navaja Dnevnik.

Luka Mesec ima po anketi sodeč dobre možnosti na lokalnih volitvah. FOTO: Matej Družnik
Luka Mesec ima po anketi sodeč dobre možnosti na lokalnih volitvah. FOTO: Matej Družnik

Drugi krog z Ropom

Bolje Jankoviću kaže, če bi se v morebitnem drugem krogu pomeril z Ropom, prvega je kot svojo izbiro navedlo 40,2 odstotka vprašanih, drugega pa 30,4 odstotka vprašanih. Tudi v izbiri med tema dvema kandidatoma 22,4 odstotka vprašanih ne bi izbralo nobenega izmed njiju, 6,9 odstotka pa ne ve, koga bi podprlo. V morebitnem, a manj verjetnem boju med Mescem in Ropom pa bolje kaže sokoordinatorju Levice, ki ga podpira 41,4 odstotka vprašanih, medtem ko bi njegovega protikandidata raje izbralo 28,4 odstotka vprašanih. 24,6 odstotka vprašanih ne bi izbralo nobenega izmed njiju, 5,6 odstotka pa ne ve, komu bi namenili svoj glas. Med tistimi, ki so v vseh treh primerih ponujenih dvojic navedli, da ne bi izbrali nobenega izmed kandidatov, izstopajo volivci desnosredinskih strank, prav ti pa bi lahko v končnici predstavljali jeziček na tehtnici, glede na podatke ankete navaja Dnevnik.

Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop FOTO: Dejan Javornik
Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop FOTO: Dejan Javornik

V boju za stolčke v mestnem svetu pa najbolje kaže Jankovićevi listi, ki bi jo izbralo 26,9 odstotka vprašanih. Sledijo Levica (20,1 odstotka), SDS (10,1 odstotka), lista Antona Ropa in Urške Klakočar Zupančič Ljubljana smo vsi (8,7 odstotka), Gibanje Svoboda (8,5 odstotka), SD (6,8 odstotka), Pirati (3,9 odstotka), Glas za otroke in družino (3,2 odstotka), NSi (3,2 odstotka), Lista za čisto pitno vodo (2,2 odstotka) in Demokrati (2,2 odstotka). Odstotek vprašanih bi izbralo druge možnosti, pri čemer so navedli stranke Mi, socialisti, Vesno in Prerod, 2,3 odstotka jih ne ve, komu bi namenili svoj glas, 0,9 odstotka pa ne bi volilo nobene izmed ponujenih list.

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