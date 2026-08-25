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Anonimna pisma razburkala Bohinj! »Poslušaj, debeluhar«, žaljivke tudi gasilcem

Pred prihajajočimi lokalnimi volitvami so številni prejeli nečedna anonimna pisma.
FOTO: Arhiv Delo, kolaž

FOTO: Arhiv Delo, kolaž

Pismo, ki so ga prejeli gasilci. FOTO: Facebook

Pismo, ki so ga prejeli gasilci. FOTO: Facebook

Pismo, ki ga je prejel Jure Sodja. FOTO: Facebook

Pismo, ki ga je prejel Jure Sodja. FOTO: Facebook

FOTO: Arhiv Delo, kolaž
Pismo, ki so ga prejeli gasilci. FOTO: Facebook
Pismo, ki ga je prejel Jure Sodja. FOTO: Facebook
N. P.
 25. 8. 2026 | 12:15
5:57
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V idiličnem Bohinju je v zadnjih dneh močno zavrelo. Pred prihajajočimi lokalnimi volitvami so se na območju pojavila anonimna pisma, ki so sprožila val ogorčenja med domačini. Na udaru so se znašli številni lokalni veljaki, od radijcev do gasilcev in drugih.

Med njimi je javno spregovoril Jure Sodja, dolgoletni član Turističnega in Kulturnega društva Bohinj, organizator številnih lokalnih prireditev ter znan dobrodelnež. Na svojem profilu na Facebooku je brez ovinkarjenja obsodil umazane poteze v ozadju predvolilnega boja in priložil fotografijo grozilnega pisma, ki ga je prejel po pošti. V pismu, naslovljenem neposredno nanj, poslanem s kranjske pošte, avtor ne izbira besed: »Poslušaj, debeluhar, govori se, da boš letos spet kandidiral na volitvah. Tega ne priporočamo, saj bodo sicer naokoli hodile razne anonimke o poslovanju pod mizo pri triatlonu jeklenih, odbojki pri Kramarju in ostalih dogodkih. Bil si v svetu, pa nisi nič naredil. Letos mora zmagati župan, ki bo bistveno drugačen ...« 

Pismo, ki ga je prejel Jure Sodja. FOTO: Facebook
Pismo, ki ga je prejel Jure Sodja. FOTO: Facebook
Na te nizke udarce se je Sodja odzval brez zadržkov: »Javno obsojam podle igre, ki so se začele s predvolilnim bojem v naši Dolini Šentflorjanski ... tega bo tako veliko po celi [Sloveniji], da bi res rad izpostavil, da morda kdo preden kaj stori in po krivem obtožuje, blati ipd., da naredi v svojih krajih kaj dobrega, potem pa naj bo glasen!« je v svojem čustvenem zapisu poudaril Sodja. Dodal je, da se sam v politične spopade ne namerava vključevati: »Na tem mestu javno povem, da se ne nameravam vključiti v predvolilni boj in zato že 3 leta in pol nisem več glasen in prepuščam drugim možnost, da jim bom tudi jaz rekel hvala za njihovo delo in splošni napredek Občine Bohinj in ostalih krasnih slovenskih krajev, kjer pa se ljudje premalo imamo radi, premalo si pomagamo in predvsem se ne spoštujemo več.«

Sodja je pozval tudi kandidata za župana, ki mu podporniki na tak način poskušajo utirati pot: »Resnično prosim kandidata za župana, ki mu na ta način pomagajo, da razloži svojim podpornikom, da to ni podpora in da ji/mu škodujejo. Splošno pa ... dajmo počasi obrniti nivo kulture na gor, no, dragi moji Slovenci ... Vsem bo lepše, trdno verjamem v to.«

Val ogorčenja in podpora domačinov

Objava je sprožila hiter odziv domačinov in njegovih podpornikov, ki so v komentarjih odločno obsodili potezo neznanega avtorja. Med komentarji pod objavo izstopajo zapisi ogorčenih krajanov:

  • »Tebe bi pa z veseljem podprl! Ja, pestra jesen bo, en kup pravljic verjetno ...«
  • »Bravo, Jure. Točno to! Širite ljubezen, ker tole je pa res za nikamor!«
  • »Če bi fovšija gorela, ne bi nobenega zeblo. Še podpisati se ni upal, pa celo v Kranj na pošto je moral revež nesti.«
  • »Jutri bo menda še nebo jokalo, ko bo bralo ta zmazek.«

Širite ljubezen, ne sovraštva​

Na novinarska vprašanja o ozadju in razlogih za nastanek anonimke je Jure Sodja pojasnil, da se predvolilni boj v manjših krajih običajno začne nekaj mesecev pred volitvami, zato časovni okvir pojavljanja takšnih pisem ni naključen. Ob tem je poudaril, da ga ozadje napadov ne obremenjuje: »Resnično ne vem, kdo stoji za tem, in me prav dosti ne zanima, kar lahko začutite v moji objavi.«

Glavni namen njegovega javnega odziva namreč ni bil poglabljanje spora ali iskanje krivcev, temveč želja, da bi situacijo obrnil v pozitivno smer – kot sam pravi: »Namen je bil malce obrniti v pozitivno ... v stilu 'širite ljubezen, ne sovraštva'.«

Pismo dobili tudi gasilci: tole jim očitajo

A anonimna pisma niso doletela le posameznikov. Enega so v nabiralniku prejeli tudi v Prostovoljnem gasilskem društvu Bohinjska Bistrica. Na družbenih omrežjih so z nekaj ciničnega pridiha zapisali: »Bohinj te dni očitno preplavljajo anonimna pisma – dodajamo še našega. Da ne bo videti, da so anonimnih »pohval« deležni samo drugi, je eno prispelo tudi na naslov PGD Bohinjska Bistrica.«

»Ker gasilstvo ni samo gašenje hiš. Je varovanje ljudi, narave, premoženja in prostora, v katerem živimo.«

Vsebina anonimke, ki jo je prejel operativni kader, je bila vse prej kot prijetna. Anonimni pisec jim očita popivanje ob torkih, izživljanje z vajami ob sobotah ter »avtoodpad« pred domom, ki naj bi motil nemške turiste. Še več – pisec meni, da bi morali požare v gorah pustiti, da pogorijo kar sami, letala Air Tractor in helikopterji pa naj bi pri gašenju brezplačno porabljali »bohinjsko vodo«.

Bohinjski gasilci anonimnemu piscu niso ostali dolžni in so hitro postavili stvari na svoje mesto: »Vsak ima pravico do svojega mnenja. Tudi anonimnega. Mi pa bomo kljub temu še naprej vadili. Še naprej bomo vzdrževali vozila in opremo. Še naprej bomo ponoči vstajali iz postelj, zapuščali službe in družine ter šli tja, kjer nas ljudje potrebujejo. In ja – tudi požare v gozdovih bomo še naprej gasili, četudi tam ni nobene hiše. Ker gasilstvo ni samo gašenje hiš. Je varovanje ljudi, narave, premoženja in prostora, v katerem živimo.«

Glede bohinjske vode so pisca pomirili, da ta po odmetu na požarišče ne izgine s planeta in da je gasilci ne prodajajo sosednjim občinam. Za konec pa so dodali: »Anonimnemu piscu pa hvala za pismo in predvsem za zaključek: s spoštovanjem. Tega smo bili še posebej veseli.«

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