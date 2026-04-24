Anton služil z mrtvo mamo! Najmanj osem let naj bi razpadla ležala v stanovanju

8 LET DVIGOVAL PENZIJO

Anton Kovačič zanika krivdo za skrunitev trupla in goljufijo. Najmanj osem let naj bi razpadla ležala v stanovanju, kjer je živel obtoženi sin

V stanovanju na Majaronovi ulici 20 v Ljubljani, kjer naj bi med 1. majem 2012 in 20. novembrom 2020 hranil truplo svoje mame Klare Kovačič, 73-letni Anton Kovačič še danes živi. Upokojenega ekonomskega tehnika po poklicu in očeta dveh polnoletnih otrok, ki na mesec prejema slabih 800 evrov pokojnine, tako očitno prav nič ne moti, da je vsak dan soočen s tisto sobo v 76 kvadratnih metrov velikem stanovanju, kjer je, tako tožilec Uroš Lesjak, z namenom, da se vsak mesec dokoplje do njene pokojnine, več let skrival svojo mrtvo mamo. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) namreč ...