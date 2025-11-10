  • Delo d.o.o.
ODLOČITEV

Anže Kopitar čaka na sodbo

Večletno pravdanje za travnik na Bledu je končano. Prodajalki postavili ceno, nato sta si premislili.
Zakonca Kopitar s pooblaščencem na prejšnji obravnavi FOTO: Dejan Javornik
Zakonca Kopitar s pooblaščencem na prejšnji obravnavi FOTO: Dejan Javornik
Tina Horvat
 10. 11. 2025 | 06:05
5:09
A+A-
Na kranjskem okrožnem sodišču se je končala glavna obravnava ene najbolj odmevnih sodnih zgodb zadnjega časa, v kateri nastopajo hokejski zvezdnik Anže Kopitar z ženo Ines na eni ter sestri Ida in Božena Pretnar z Bleda na drugi strani. Razplet skoraj tri leta trajajočega postopka še ni znan, saj bo sodba izdana pisno. Spor se vleče že od leta 2022, ko sta Kopitarjeva ob nakupu hiše v Mali Zaki pod Blejskim gradom želela kupiti tudi sosednja travnik in gozd, ki sta bila v solasti sester. Hiša medtem ni bila njuna last. Kot je tako prodajalkama kot kupcema svetoval nepremičninski agent, so se ...

07:31
Novice  |  Svet
PRENOVA

Donald Trump je pokazal prenovljeno kopalnico, je v marmorju in zlatu (FOTO)

Donald Trump ima rad prenovo v stilu, ki je za številne kičast. Najbolj razburja porušitev celotnega vzhodnega krila Bele hiše.
10. 11. 2025 | 07:31
07:31
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: okusni jesenski hiti za teden, ko diši po martinovanju

Jesenski jedilnik za teden, ko diši po martinovanju – buča, račka in rdeče zelje v okusnih jedeh sezone.
Odprta kuhinja10. 11. 2025 | 07:31
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
KARNEVAL

Obnorel evrovizijsko občinstvo, sedaj bo nastopil v Sloveniji

Finski glasbenik, ki je pred dvema letoma obnorel evrovizijsko občinstvo, nato pa še ves svet, je navdušen nad Slovenijo.
10. 11. 2025 | 07:25
07:12
Bulvar  |  Glasba in film
PESEM

Novost Tinkare Kovač in Uroša Cingesarja (VIDEO)

Tinkara Kovač in Uroš Cingesar predstavljata prvo skupno skladbo Ni ga več časa.
Roman Turnšek10. 11. 2025 | 07:12
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠE NEKAJ POSTOPKOV

Vegan odkorakal iz zapora

Razvpitega tiktokerja Ireneja Bizjaka čaka še nekaj postopkov. Izvedenka: Gre za pedofila, ki izkorišča priložnosti.
10. 11. 2025 | 07:05
06:36
Šport  |  Športni trači
PODKAST JUNAKI ŠPORTA

Žan Karničnik: Veliko je bilo odrekanja, a na koncu se splača

V prvi epizodi podkasta Junaki športa je delil nasvete reprezentant Žan Karničnik, spraševal ga je nadobudni član škofjeloškega kluba Emrah Fazlić.
10. 11. 2025 | 06:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
