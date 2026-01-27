Anže Logar: »Sem serijski luzer v politiki« (VIDEO)

Anže Logar, ki bo s svojo stranko Demokrati letos marca prvič nastopil na državnozborskih volitvah, je v pogovoru v podkastu Aidea pri Klemnu Selakoviću izrekel za politike neobičajno frazo. Vajeni smo, da politiki govorijo o zmagah in vizijah, Logar pa je podal samorefleksijo svojih 25-let kariere v politiki: »Jaz sem serijski luzer v politiki.« Po njegovih besedah je razlog preprost, in sicer da se je v preteklosti večkrat podal na volilne tekme, a jih praviloma ni dobil, vendar ga porazi niso ustavili, temveč so mu dali zagon za naslednji korak.

Logar je v politiki že vrsto let: 25 let je bil vidni član SDS, poslanec in minister. V pogovoru za Aideo je našteval, da je kandidiral za ljubljanskega župana, trikrat za Evropski parlament in tudi za predsednika republike. Prav zaradi teh izkušenj in zaradi dejstva, da se mu marsikatera kandidatura ni izšla tako, kot bi si želel, si je nadel oznako »serijski luzer«.

»Ampak to me ni spodneslo, da bi mi ubilo voljo, da kaj spremenimo, kvečjemu okrepilo, ker vedno pravim, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Če ne bi šel na županske volitve v Ljubljani, kjer sem sicer dosegel rekorden rezultat za desnosredinskega kandidata kadarkoli v Ljubljani, ne bi mogel iti na predsedniške volitve. Če ne bi šel na predsedniške volitve, ker sem dosegel rekorden rezultat za desnosredinskega kandidata za predsednika, ne bi mogel svoje stranke narediti. In če ne bi mogel Demokratov narediti, ne bi bilo zdaj te filozofije, spremembe paradigme, kaj naj politika prinese v slovenski politični prostor, torej ne delitev, ampak sodelovanje, in ne bi s to platformo mogel nastopiti na naslednjih državnozborskih volitvah,« pravi Logar, ki se s svojimi Demokrati pospešeno pripravlja na volitve 22. marca.

Enako frazo je zase izrekel že pred tremi leti. Ali se bo ta »nesrečni niz« nadaljeval, bodo povedali volivci.