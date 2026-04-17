Anže Logar: Demokrati dokončno zaključujemo pogajanja z Golobom

Predsednik Demokratov Anže Logar je na družbenih omrežjih sporočil, da dokončno zaključujejo koalicijska pogajanja s prvakom Svobode Robertom Golobom. Stranki med drugim očitajo, da so z načrtovanimi pogovori s člani in poslanci Demokratov te poskušali »prisiliti v koalicijski sporazum«. To je korak predaleč, sporoča Logar. »Delovanje stranke Svoboda v zadnjih dneh je šlo čez meje normalnega političnega dialoga. Člane in poslance stranke Demokrati se skuša prisiliti v koalicijski sporazum,« se je danes na družbenih omrežjih oglasil prvak Demokratov Logar.

Relativna zmagovalka volitev Svoboda, ki je po volilni nedelji začela pogovore o oblikovanju nove koalicije, je namreč ob neuspešnih premikih dosedanjih pogovorov v četrtek po zasedanju izvršnega odbora stranke sporočila, da so vodstvo pooblastili za nadaljevanje vsebinskih pogajanj o sestavi koalicije.

Pri tem so zlasti čakali na odziv Logarjevih Demokratov. Ti so svojo odločitev sporočili danes, pri čemer so se obregnili zlasti ob informacije, da se je Svoboda odločila, da bi se o vstopu v koalicijo pogovarjali ne le z Logarjem, pač pa tudi s poslanci in drugimi člani stranke. »To je korak predaleč, nesprejemljivo in tako se s potencialnimi koalicijskimi partnerji ne ravna,« je danes še komentiral Logar.