Arboretum prepreden s 35 kilometri luči, do 11. januarja vabi na veličastni sprehod

V Arboretumu Volčji Potok je sprehod med lučkami edinstveno, praznično in tudi romantično doživetje že peto leto zapovrstjo. Tudi letos je zasnovan kot enosmerna pot, ki vabi iz enega prizora v drugega. Otroci se najraje zadržujejo v božični deželi, ki odpira vrata v domišljijski svet.

Slamnate jasli

Letošnja največja novost je Božičkova vasica s pristajalno stezo, kočijo, trgovinico, delavnico, Božičkovo hišico, zvonikom in škratovim labirintom. Vasica je očarljiva za vse generacije in vabi tudi čez dan! Božičku skoraj vsak dan pomaga prijazna vila Marjetica. Jaslice imajo letos novo lokacijo, in sicer v bližini Jezera Otočec. Letos bodo jaslice slamnate, podarilo jih je Društvo jasličarjev Anton Kravanja iz Ljubljane.

Letošnje novosti je predstavil direktor Arboretuma Matjaž Mastnak.

Praznični Arboretum so znova odeli v skoraj dva milijona lučk in z njimi osvetlili bogato botanično zbirko. Skozi praznično vzdušje osvetljenih kulis v obliki krogel, zaves in predorov se lahko vsak dan do 11. januarja, med 16. in 21. uro, sprehodite na več kot 35 hektarjih parka, za praznično okrasitev so porabili 35 kilometrov svetlobnih verig, je povedal direktor Arboretuma Volčji Potok Matjaž Mastnak.

Obiskovalci se lahko sprehodijo mimo nočnega cvetočega travnika, svetlobne zgodbe z Volčjega hriba, plavajočih diamantov na Velikem jezeru, zlatega jezera, romantičnega polotoka, svetlobne spiralne sobe ... Nekaj kilometrov dolga pot ponuja nepozabne fotokotičke, zrcalne vodne odseve, svetlobne zavese in silhueto francoskega vrta.

Jelenčki so tudi letos v Arboretumu.

60 tisoč obiskovalcev so lučke privabile lani.

Sejem vabi

Posebno pozornost so letos namenili varnosti. Sprehajalno pot spremlja ograja, na kateri so izobešene verige z lučkami, da lahko v ogledu brezskrbno uživajo tudi starejši. Ob tem je direktor dodal, da je večina električnih žic zakopana v zemlji in se ni mogoče spotakniti. Na dvorišču pristave bo potekal družabni del, tam se lahko obiskovalci družijo ob ognju in dobri glasbi, praznični sejem pa vabi s toplimi napitki in kulinaričnimi dobrotami.

Osvetljeni drevored

Največji izziv je bila postavitev Božičkove vasi, nad katero je bdel Tomaž Slapar z osemčlansko ekipo. V vasi je mogoče uživati tudi podnevi, veliko pozornosti so letos namenili varstvu narave, je še dodal Slapar, poraba elektrike je minimalna. Floristka Sabina Šegula se je trajnosti posvetila tudi z vidika novoletne dekoracije; pri pripravi prizorišča so ji pomagale študentki Metka Kimovec in Marija Škoda ter srednješolka Loti Bele. Izdelovanje scene je zahtevalo tehnično dovršenost, pa tudi uporabo materialov, s katerimi ne delajo pogosto, na primer koruze, plod cveta irisa, mah in posušeno listje. Priprave na letošnje okraševanje sprehajalnih poti je ekipa začela že 1. oktobra.

Lani je to doživetje z lučkami v Arboretum privabilo približno 60.000 obiskovalcev.