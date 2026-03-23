Arheologi razkrivajo skrivnosti z dna reke Krke (FOTO)

POTAPLJAČI NA DELU

Je Rimska cesta, kot ji pravijo domačini, pravzaprav jez? Severni most naj bi obstajal že pred prvo omembo Kostanjevice.

Najmanjše dolenjsko mestece, ki leži na otoku, je s svojo preteklostjo še v marsičem skrivnostno. Mogoče bodo pa nedavna raziskovanja arheologov Zavoda za podvodno arheologijo pojasnila skrivnost kamnitega rečnega dna pri cerkvi sv. Jakoba, ki jo domačini prav zaradi oblike, ki spominja na tlakovano pot, od nekaj imenujejo Rimska cesta. Več kot dva tedna so se arheologi po usmeritvah Zavoda za varstvo kulturne dediščine mudili v Kostanjevici. Tu namreč Direkcija za vode z izvajalcem VGP Novo mesto ureja brežine, ki zaradi posegov v strugo zahtevajo arheološke raziskave. »Takšne raziskave so ...