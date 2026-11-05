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RAZSTAVA DELCI ČASA

Arheologija ni romantično iskanje zakladov (FOTO)

Nova razstava v mestnem muzeju vabi v zakulisje arheološkega raziskovanja. Interdisciplinarna znanost, ki združuje številna področja.
Gosposvetska cesta: površinska zaščita mozaika na mestu odkritja FOTO: Arhiv RC

Gosposvetska cesta: površinska zaščita mozaika na mestu odkritja FOTO: Arhiv RC

Mikroizkopavanje skupka najdb v Konservatorskem središču FOTO: Matevž Paternoster

Mikroizkopavanje skupka najdb v Konservatorskem središču FOTO: Matevž Paternoster

Zaščitna izkopavanja poznorimskega pokopališkega kompleksa ob severni emonski vpadnici na Gosposvetski cesti FOTO: Matija Lukič

Zaščitna izkopavanja poznorimskega pokopališkega kompleksa ob severni emonski vpadnici na Gosposvetski cesti FOTO: Matija Lukič

Ostanki britanskega letala Supermarine Spitfire F Mk. IX z oznako MJ116 FOTO: Borut Slokan

Ostanki britanskega letala Supermarine Spitfire F Mk. IX z oznako MJ116 FOTO: Borut Slokan

Arheološke raziskave deblaka v Ljubljanici na Vrhniki FOTO: David Badovinac

Arheološke raziskave deblaka v Ljubljanici na Vrhniki FOTO: David Badovinac

Gosposvetska cesta: površinska zaščita mozaika na mestu odkritja FOTO: Arhiv RC
Mikroizkopavanje skupka najdb v Konservatorskem središču FOTO: Matevž Paternoster
Zaščitna izkopavanja poznorimskega pokopališkega kompleksa ob severni emonski vpadnici na Gosposvetski cesti FOTO: Matija Lukič
Ostanki britanskega letala Supermarine Spitfire F Mk. IX z oznako MJ116 FOTO: Borut Slokan
Arheološke raziskave deblaka v Ljubljanici na Vrhniki FOTO: David Badovinac
Primož Hieng
 5. 11. 2026 | 17:45
5:55
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V Mestnem muzeju Ljubljana so odprli razstavo Delci časa. Sodobne arheološke raziskave, ki bo obiskovalce povabila k spoznavanju zakulisja arheološkega dela in razkrila, kako iz drobcev preteklosti nastajajo nova spoznanja o življenju naših prednikov. Razstava na primerih arheoloških raziskav, opravljenih v zadnjih dveh desetletjih na območju Ljubljane in njene okolice, predstavi njihov potek od terenskega dela, dokumentiranja in vzorčenja prek naprednih znanstvenih analiz in konserviranja do končne predstavitve javnosti.

Drobni in veliki

Arheološka dediščina je neprecenljiv arhiv človeštva, v katerem se skrivajo pričevanja o življenju, navadah, znanju in spretnostih ljudi skozi tisočletja. Razstava Delci časa, ki sta jo pripravila Martin Horvat in Irena Šinkovec, arheologa in kustosa v Mestnem muzeju Ljubljana, je nastala v partnerstvu z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V Mestnem muzeju Ljubljana so povedali, da sta med arheološkimi najdbami, ki si jih je mogoče ogledati, grobna posoda iz 8. stoletja pr. n. št., odkrita med izkopavanji na Kongresnem trgu, ter fragment deblaka z železnimi objemkami in spojkami iz struge Ljubljanice na Vrhniki s konca 2. stoletja pr. n. št. Iz rimskega obdobja sta med drugim na ogled grobna skrinja z nagrobno napisno ploščo dečka Dagalaifusa iz obdobja med 4. in začetkom 5. stoletja ter talni mozaik iz 4. stoletja, oba odkrita leta 2018 med arheološkimi raziskavami na Gosposvetski cesti. Obiskovalci si lahko ogledajo rimske novce, verižico in prstan iz Zvonarske ulice, ki so jih konservatorji prek rentgenskega slikanja in mikroizkopavanja raziskali ter ohranili za prihodnje generacije. Iz poznejših obdobij izstopajo kamniti krogli iz 15. stoletja z Ljubljanskega gradu, najverjetneje namenjeni streljanju z bombardo, zgodnjo obliko topa, ter kanopa, v kateri je bilo shranjeno srce pokojnika, odkrita v grobnici rodbine Auersperg v stranski kapeli nekdanje frančiškanske cerkve v Ljubljani.

Arheološke raziskave deblaka v Ljubljanici na Vrhniki FOTO: David Badovinac
Arheološke raziskave deblaka v Ljubljanici na Vrhniki FOTO: David Badovinac

Razstava sega tudi v novejšo zgodovino. Na ogled so namreč tudi ostanki letala Supermarine Spitfire F.IX 73. eskadrilje britanskih Kraljevih letalskih sil (RAF) z oznako MJ116, ki je bilo 18. septembra 1944 sestreljeno med napadom na vojaško letališče v ljubljanskem Polju in je strmoglavilo ob Ižanski cesti. Raznolike najdbe bodo obiskovalcem razkrile tudi manj očitne plati preteklosti: kaj nam leseni koli s prazgodovinskega kolišča na Špici povedo o gradnji bivališč, kako je mogoče iz ostankov maščob v keramičnih posodah rekonstruirati prehranske navade koliščarjev ter kaj lahko analiza človeških ostankov razkrije o posameznikih in njihovih sorodstvenih vezeh. Razstava bo skozi te in številne druge najdbe pokazala, da lahko dragoceno zgodovinsko pričevanje predstavljajo tako veliki predmeti kot tudi drobni, na prvi pogled povsem nepomembni ostanki, od semen in živalskih kosti do skoraj nevidnih sledov nekdanjih obrtnih dejavnosti.

Potopljena dediščina

Arheologija že dolgo ni več romantično iskanje zakladov. Je interdisciplinarna znanost, ki pri raziskovanju človeške preteklosti združuje terensko delo, napredne tehnologije, naravoslovne analize in konservatorsko-restavratorske postopke. Razstava Delci časa obiskovalcem predstavi celotno pot arheološke dediščine, od njenega prepoznavanja in pravnega varstva do raziskovanja, znanstvene interpretacije, dolgoročne hrambe ter predstavitve javnosti.

Mikroizkopavanje skupka najdb v Konservatorskem središču FOTO: Matevž Paternoster
Mikroizkopavanje skupka najdb v Konservatorskem središču FOTO: Matevž Paternoster
Zaščitna izkopavanja poznorimskega pokopališkega kompleksa ob severni emonski vpadnici na Gosposvetski cesti FOTO: Matija Lukič
Zaščitna izkopavanja poznorimskega pokopališkega kompleksa ob severni emonski vpadnici na Gosposvetski cesti FOTO: Matija Lukič
Ostanki britanskega letala Supermarine Spitfire F Mk. IX z oznako MJ116 FOTO: Borut Slokan
Ostanki britanskega letala Supermarine Spitfire F Mk. IX z oznako MJ116 FOTO: Borut Slokan

»Arheološke ostaline v tleh in pod vodo so edinstveni zapisi preteklosti, ki jih v Sloveniji varuje zakon o varstvu kulturne dediščine,« so povedali v mestnem muzeju. »Podatki o prepoznani arheološki dediščini se zbirajo v registru kulturne dediščine in drugih evidencah, ki so pomembne tudi za prostorsko načrtovanje. Pred načrtovanimi gradbenimi posegi je zato na določenih območjih treba zagotoviti predhodne arheološke raziskave. Ker je arheološko izkopavanje nepovraten proces, pri katerem se plasti zemlje fizično odstranjujejo, sodobna arheologija daje velik poudarek neinvazivnim raziskovalnim metodam. Mednje spadajo klasični terenski pregledi, lasersko skeniranje površja z lidarjem, ki omogoča prepoznavanje sledov nekdanjih poselitev tudi pod rastlinskim pokrovom, in georadarske raziskave, s katerimi arheologi prepoznavajo strukture pod zemeljskim površjem. Pri raziskovanju potopljene dediščine uporabljajo tudi eno- in večsnopne sonarje.«

Vsaka vrsta gradiva zahteva posebej prilagojene konservatorske postopke.

»Z odkritjem in izkopom se raziskovanje šele dobro začne,« pravijo v mestnem muzeju. »Arheološke raziskave ustvarijo obsežno gradivo, ki poleg samih najdb vključuje vzorce, načrte, fotografije in digitalne podatke. Vse to je treba sistematično urediti, dokumentirati in strokovno obdelati, da postane trajen znanstveni arhiv. Predmeti ob odstranitvi iz zemlje ali vode pogosto doživijo nenadno spremembo okoljskih razmer. Izpostavljenost kisiku, svetlobi ter spremembam vlage in temperature lahko sproži ali pospeši njihovo propadanje. Zato vsaka vrsta gradiva zahteva posebej prilagojene konservatorske postopke. Sodobni konservatorji pri delu uporabljajo tudi napredne analitične metode, od rentgenske fluorescenčne analize in spektroskopije do računalniške tomografije in tridimenzionalnega skeniranja. Te tehnologije omogočajo vpogled v notranjo strukturo predmetov, raziskovanje občutljivih najdb brez neposrednega poseganja vanje in njihovo digitalno rekonstrukcijo.«

Razstava bo na ogled do 12. septembra prihodnje leto.

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