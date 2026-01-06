  • Delo d.o.o.
VREMENSKE NEVŠEČNOSTI

Arso izdal opozorilo! Na Primorskem omejitve v prometu, popoldne se bo sneženje okrepilo

Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro, napoveduje Arso.
Na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini bi lahko do sredinega jutra zapadlo od 10 do 20 centimetrov suhega snega, proti severu manj. FOTO: Tina Horvat, Delo
Na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini bi lahko do sredinega jutra zapadlo od 10 do 20 centimetrov suhega snega, proti severu manj. FOTO: Tina Horvat, Delo
STA, N. Č.
 6. 1. 2026 | 07:14
 6. 1. 2026 | 07:51
2:56
A+A-

Ponekod po državi še rahlo sneži, novozapadli sneg pa po doslej znanih podatkih ne povzroča večjih težav. Medtem zaradi burje na Primorskem veljajo omejitve v prometu. Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro, napoveduje Arso. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je zaradi burje promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto-Ajdovščina. Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike obveščajo, naj upoštevajo signalizacijo in omejitve, ki so postavljene ob cestišču.

Zaradi burje velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in na hrvaški strani prehodov Petrina, Metlika in Babno Polje.

Sneženje se bo popoldan okrepilo

Po napovedih vremenoslovcev Agencije RS za okolje (Arso) bo danes oblačno, rahlo sneženje se bo od juga širilo v notranjost in se ob tem nekoliko okrepilo. Najmanj padavin bo v zahodni in severni Sloveniji. Na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini bi lahko do sredinega jutra zapadlo od 10 do 20 centimetrov suhega snega, proti severu manj. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bodo zaradi vetra in suhega snega možni snežni zameti.

Tudi mrzlo bo; dnevne temperature bodo danes tudi čez dan ostale pod lediščem, le na Primorskem bo do štiri stopinje Celzija. Padavine bodo zvečer postopno slabele in ponoči marsikje ponehale, le na vzhodu bo še rahlo snežilo. V sredo bo sprva oblačno, ponekod bo še naletaval sneg. Še naprej bo mrzlo.

»Četrtkovo jutro bo mrzlo. Ker bo velik del Slovenije prekrivala snežna odeja, bo jutranja temperatura marsikje blizu minus deset, v mraziščih tudi okoli minus 20 stopinj Celzija. Mraz bo za konec tedna popustil. Vse do petka bo temperatura v notranjosti Slovenije pod lediščem. Podobno epizodo zimskega vremena smo nazadnje imeli pred dvema letoma, okrog 20. januarja 2024,« je Arso v ponedeljek zapisal na družbenem omrežju Facebook.

Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste opozarjajo, da se morajo vozniki tovornih vozil nad 7,5 tone v primeru močnega sneženja na glavnih in regionalnih cestah sami izločiti iz prometa.Vsem voznikom pa svetujejo, naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme in naj prilagodijo vožnjo voznim razmeram.

