Arso izdal opozorilo zaradi toče: Preverite, kje je trenutno največja verjetnost za njen nastanek (FOTO)

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je na svoji spletni strani napovedala, da bodo danes v drugi polovici popoldneva in zvečer nevihte. Te so v popoldanskih urah že prišle s severa nad naše kraje. Arso je ob tem zapisal, da bodo popoldne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in točo nastale predvsem na vzhodu Slovenije. Za ta del države pa je prižgal tudi oranžno opozorilo. Popoldne je opozorilo prižgal tudi zaradi toče.

Na spodnji sliki si lahko pogledate, kje v Sloveniji je trenutno največja verjetnost za nastanek toče. Ob 16.20 je bila največja verjetnost na Belokranjskem, Koroškem, v Podravju in Pomurju.

Že včeraj padala toča

Že včeraj so po Sloveniji nastajale močne nevihte s točo. Na republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Kot še navaja današnje poročilo centra za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje, so največ dogodkov našteli na območju regijskega centra za obveščanje Kranj, in sicer 24, nekaj pa tudi na območju regijskih centrov za obveščanje Slovenj Gradec, Maribor in Celje.