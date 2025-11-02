  • Delo d.o.o.
ORANŽNO OPOZORILO

Arso izdal opozorilo: to grozi Sloveniji ob prehodu hladne fronte

Pojavljali se bodo nalivi in posamezne nevihte, ob tem lahko pride do vetrolomov.
FOTO: Helivideo Getty Images/istockphoto
FOTO: Helivideo Getty Images/istockphoto
M. U.
 2. 11. 2025 | 11:45
 2. 11. 2025 | 12:06
1:54
A+A-

Danes bo na vzhodu sprva še sončno. Drugod bo več oblačnosti, na zahodu bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

image_alt
Pravi šok z začetkom zime? Meteorologi: Čaka nas »hladno presenečenje«, sneg možen prej kot običajno

Pojavljali se bodo nalivi in nevihte, ob tem lahko pride do vetrolomov

Proti večeru se bodo padavine na zahodu krepile in ponoči razširile nad vso državo.

Ob prehodu vremenske fronte bodo v noči na ponedeljek po nižinah severovzhodne Slovenije in ponekod pod Karavankami sunki vetra presegali hitrosti 70 km/h.

Ob prehodu hladne fronte se bodo pojavljali nalivi in posamezne nevihte.

Zaradi dotoka hladnega zraka se bo meja sneženja spuščala in bo na nadmorski višini okoli 1600 m, v zatišnih legah severne Slovenije lahko tudi nekoliko nižje.

Pojavljali se bodo nalivi in posamezne nevihte, ob tem lahko pride do vetrolomov. FOTO: Arso
Pojavljali se bodo nalivi in posamezne nevihte, ob tem lahko pride do vetrolomov. FOTO: Arso

Ob prehodu vremenske fronte bodo v noči na ponedeljek po nižinah severovzhodne Slovenije in ponekod pod Karavankami sunki vetra presegali hitrosti 70 km/h. Ob tem lahko pride do vetrolomov, opozarja Arso. 

Hitreje lahko narastejo manjši hudourniki, možno  zastajanje padavinske vode

Po napovedih hidrologov bodo ob padavinah sprva narasle reke v zahodni polovici, nato še v osrednji in vzhodni polovici države. Hitreje lahko narastejo manjši hudourniki in se začnejo razlivati, prav tako lahko pride do zastajanja padavinske vode. Večje reke na jugu in na jugovzhodu bodo postopoma naraščale še v torek. Gladina morja ob slovenski obali bo v ponedeljek okoli 8. ure povišana in se lahko razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.

Jutri zjutraj bodo padavine od zahoda povsod ponehale, jasnilo se bo, so še sporočili meteorologi.

Pojavljali se bodo nalivi in posamezne nevihte, ob tem lahko pride do vetrolomov. FOTO: Arso
Pojavljali se bodo nalivi in posamezne nevihte, ob tem lahko pride do vetrolomov. FOTO: Arso

