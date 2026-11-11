Arso izdal oranžno opozorilo! Pred nami so obilne padavine, spustila se bo meja sneženja

Drugi novembrski, tako imenovani »Martinov« teden v Slovenijo prinaša izrazito poslabšanje vremena. Po napovedih Agencije RS za okolje (ARSO) nas v četrtek in petek čakajo obilne padavine s krajevnimi nalivi, za večji del države pa je že izdano vremensko opozorilo oranžne stopnje.

Zaradi nastanka ciklona nad severnim Sredozemljem in dotoka vlažne ter nestabilne zračne mase se bodo padavine, ki bodo v južnih krajih znova okrepile že danes zvečer, čez noč prehodno polegle, v četrtek pa zajele vso državo. Pri ARSO poudarjajo: »Najbolj intenzivno vremensko dogajanje v tem tednu pričakujemo od četrtka popoldne do petka sredi dneva. Močne padavine bodo posledica ciklona nad severnim Sredozemljem in dotoka vlažne in nestabilne zračne mase.«

V 24 urah bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji predvidoma padlo od 50 do 100 mm padavin, krajevno pa lahko tudi okoli 150 mm. Na vzhodu države bodo padavine nekoliko zmernejše (od 20 do 50 mm). Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov so meteorologi za četrtek popoldne izdali opozorilo oranžne stopnje najprej za jugozahod, v noči na petek in v petek dopoldne pa za večji del Slovenije. Zaradi velike količine odpadlega listja ob tem preventivno opozarjajo na čiščenje odtokov in pretočnost kanalov.

Konec tedna zapihal severnik, meja sneženja se bo spustila

V četrtek bo ob morju zapihal okrepljen jugo, možne bodo tudi nevihte. V petek pa sledi občutna sprememba zračne mase – zapihala bo zmerna do močna burja na Primorskem ter okrepljen severovzhodni veter drugod po državi.

Meja sneženja, ki bo sprva visoko nad 2000 metri, se bo v petek popoldne od severa hitro spustila na 500 do 800 metrov nad morjem, vendar bodo padavine ob tem že pospešeno slabele. V soboto se bo nato razjasnilo, jutro po nižinah pa utegne priti z meglo in lokalno slano.

Italijanski meteorologi opozarjajo na »ciklonsko pošast«

O zelo resnih vremenskih razmerah smo že poročali, ko so na nevarnost opozorili tudi pri italijanskem vremenskem portalu MeteoWeb. Italijanski meteorolog Peppe Caridi je zapisal, da se nad severnim Jadranom razvija eno najhujših in najdolgotrajnejših obdobij slabega vremena v zadnjih desetletjih, ter poslabšanje slikovito opisal kot »začetek vremenskega obleganja, ki naj bi brez prekinitve trajalo pet zaporednih dni.«

Po opozorilih italijanskih strokovnjakov bi lahko dolgotrajno deževje na območju severnega Jadrana, Slovenije in Hrvaške povzročilo hitro naraščanje rek, poplave ter zemeljske plazove. Več o tem lahko preberete tukaj.