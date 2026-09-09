Arso izdal oranžno opozorilo! Prihajajo močnejše nevihte, možna je toča

Pred nami je izrazit vremenski prelom. Po izjemno toplem začetku septembra se ozračje hitro destabilizira. Nad severnim Sredozemljem nastaja ciklonsko območje, Alpe pa dosega hladna fronta. Z močnim jugozahodnim vetrom nad Slovenijo doteka izjemno vlažen zrak, ki prinaša obdobje nestanovitnega in znatno hladnejšega vremena.

Da so temperature za september nenavadno visoke, potrjujejo tudi lokalni podatki z začetka tedna, ko so se temperature v Bohinjski Bistrici povzpele celo do 32,6 °C.

Danes močnejše nevihte, možnost toče

Vremensko dogajanje nad Slovenijo se stopnjuje že od jutranjih ur. Nevihtni sistemi, ki so nastajali nad severovzhodno Italijo, se pomikajo nad zahod države, kjer bodo zjutraj in sredi dneva pogoste močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, lokalnimi nalivi in možnostjo toče ali sodre. Agencija RS za okolje (ARSO) je za zahodni del države izdala opozorilo oranžne stopnje. Zaradi hitrega premikanja neviht in izrazitega jugozahodnika je potrebna posebna previdnost ob hudourniških vodotokih.

Več sončnega vremena bo dopoldne še na vzhodu, popoldne pa se bodo padavine razširile po vsej državi. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 °C, na vzhodu še do 32 °C.

Padavine se bodo ponoči še poostrile. Četrtek bo oblačen in deževen, sprva še s posameznimi nevihtami. Vetrovna slika se bo popolnoma spremenila: jugozahodnik bo zamenjal severovzhodni veter, na Primorskem pa bo zapihala burja. Sledi izrazit temperaturni skok navzdol. Jutranje temperature bodo od 11 do 15 °C (na Primorskem do 20 °C), popoldanske pa bodo dosegale le med 14 in 19 °C, na Obali do 23 °C.

Oranžno opozorilo Danes bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi.

V petek bodo padavine dopoldne oslabele in od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo začela trgati. Sobota prinaša vračanje sončnega vremena, vendar bodo temperature ostale zmerne in se čez dan večinoma ne bodo povzpele kaj dosti nad 20 °C.

Tako bo pri sosedih in na morju

Nestanovitno bo tudi v sosednjih regijah. Nevihte bodo zajele Furlanijo - Julijsko krajino, Avstrijo in Hrvaško. Tisti, ki preživljate dopust na hrvaški obali ali na Kvarnerju, morate računati na zmeren do močan jugo, ki ga bo jutri zamenjala burja, ter krajevne nalive z nevihtami.

Glede na hitro spreminjanje ciklonskih poti meteorologi svetujejo redno spremljanje radarske slike padavin in veljavnih opozoril.