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VREMENSKO OPOZORILO

Arso izdal oranžno opozorilo: prihajajo obilne padavine, preverite, kje bo najhuje

Večina rek bo v petek še naraščala. V več delih države bodo možna razlivanja, zlasti v zahodni, južni in osrednji Sloveniji.
V večjem delu države bodo danes čez dan začele reke hitreje naraščati. FOTO: Getty Images/iStockphoto 
V večjem delu države bodo danes čez dan začele reke hitreje naraščati. FOTO: Getty Images/iStockphoto 
STA, A. G.
 12. 11. 2026 | 07:42
 12. 11. 2026 | 07:42
2:23
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Meteorologi od danes popoldne do petka sredi dneva v večjem delu države pričakujejo obilne padavine s krajevnimi nalivi. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov za danes popoldne izdala oranžno opozorilo, najprej za jugozahod države, danes zvečer, v noči na petek in za petek dopoldne pa za večji del države.

Stopnjo opozoril bodo prilagajali aktualni vremenski napovedi, je Arso objavil na družbenih omrežjih. Kot navaja Arso, bodo močne padavine posledica ciklona nad severnim Sredozemljem in dotoka vlažne in nestabilne zračne mase. Danes popoldne in zvečer bodo najprej zajele zahodno polovico države, v petek pa se bodo razširile tudi proti vzhodu. V 24 urah bo tako predvidoma v zahodni, južni in osrednji Sloveniji padlo od 50 do 100 milimetrov padavin, krajevno lahko okoli 150 milimetrov. Na vzhodu bo padavin manj, večinoma od 20 do 50 milimetrov, je opozorila agencija.

Reke bodo naraščale, možna tudi poplavljanja

V večjem delu države bodo danes čez dan začele reke hitreje naraščati. Večina jih bo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji do večera dosegla velike pretoke, navajajo hidrologi.

Nekatere reke na teh območjih, predvsem na Vipavskem in v slovenski Istri, se lahko tudi razlijejo. Ob močnejših in dolgotrajnejših krajevnih padavinah bodo hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki. Verjetno bo zastajanje padavinske vode.

Večina rek bo v petek še naraščala. V več delih države bodo možna razlivanja, zlasti v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Do noči na soboto bodo manjše reke povsod po državi začele upadati. Kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem bodo še naraščale in ojezerjene površine kraških polj se bodo povečevale. Vodnatost rek v Prekmurju pa bo ostala večinoma nespremenjena. Glede na veliko količino odpadlega listja Arso prebivalcem svetuje, naj preventivno poskrbijo za pretočnost kanalov in odtokov.

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