Arso izdal oranžno opozorilo! Vremenoslovec Urban Žagar: »Možno je vse«

Po večinoma sončnem dopoldnevu bodo popoldanske in večerne ure v notranjosti Slovenije prinesle možnost močnejših krajevnih neviht. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je zato že zjutraj izdala oranžno opozorilo za večji del države. Podrobnosti o tem, kaj lahko pričakujemo, je na TVS 1 zjutraj povedal dežurni vremenoslovec Urban Žagar. Kot pojasnjuje, bo današnji dan zaznamovala višinska motnja, ki s seboj prinaša nevihtno dogajanje. Prvi del dneva bo sicer še dokaj sončen, a hkrati vse bolj soparen in vroč. Temperature bodo v večjem delu države presegale 30 °C, na jugu in proti vzhodu pa se lahko ogreje celo do 33 °C.

Začetek nevihtnega dogajanja lahko pričakujemo popoldne. »Od severa se bodo nevihte širile proti vzhodu oziroma jugovzhodu države. Ob tem lahko nastane tudi kakšno krajevno neurje, tako da imamo izdano vremensko opozorilo,« opozarja dežurni meteorolog. Zvečer se bo ozračje postopno umirilo. Najmanj verjetnosti za močnejše nevihte je na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem, kjer neurij ne pričakujejo. Čeprav lahko te dele države doseže kakšna oslabljena nevihta, se bo glavnina in tisto najbolj burno dogajanje odvijalo drugod: »Glavnino dogajanja pričakujemo v severni in severovzhodni Sloveniji, pa potem deloma proti vzhodu, na Dolenjskem, v osrednji Sloveniji tudi. Tako da za te regije velja vremensko opozorilo danes popoldne in do zgodnjega večera.«

Dežurni vremenoslovec na agenciji za okolje Urban Žagar. FOTO: Arso

Možni vsi nevihtni pojavi, ohladitve ne bo

Na vprašanje, ali lahko pričakujemo tudi močan veter in točo, vremenoslovec odgovarja, da so možni vsi ekstremni pojavi. Neurja namreč lahko spremljajo tako močni nalivi kot siloviti sunki vetra in lokalna toča: »Težko je izključiti kakšen dejavnik oziroma kakšen fenomen nevihte, tako da ja, možno je vse.« Čeprav bi marsikdo po burnem vremenu pričakoval osvežitev, pa današnje padavine dolgotrajnejše ohladitve ne bodo prinesle. Ozračje se bo ohladilo le prehodno med samimi nevihtami, saj ne gre za prehod izrazite hladne fronte, ki bi k nam prinesla osvežujočo zračno maso.

»V resnici bo jutri vreme zelo podobno, spet dokaj vroče in soparno,« napoveduje Žagar. Tudi jutrišnji dan bo torej sledil enakemu scenariju: po sončnem dopoldnevu bodo znova nastale nevihte, ki pa se bodo predvidoma razvile nekoliko pozneje, v poznih popoldanskih in večernih urah.