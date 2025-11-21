Arso izdal oranžno opozorilo za ta del države, grozi močna burja

Ponoči se bodo padavine umikale proti vzhodu Slovenije. Na Primorskem se bo krepila burja, njeni najmočnejši sunki bodo lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno opozorilo zaradi vetra. V soboto bo večinoma oblačno, na jugovzhodu še nekaj snežink.

Po napovedih vremenoslovcev bo v soboto večinoma oblačno, predvsem na jugovzhodu države bo občasno še rahlo naletaval sneg. Na zahodu se bo oblačnost začela tanjšati in trgati. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ponekod na severovzhodu bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, kažejo podatki agencije za okolje (Arso).

V nedeljo kaže na delno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Burja na Primorskem bo oslabela. Proti večeru bo oblačnost od zahoda spet začela naraščati.

V ponedeljek bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Nad severnim Sredozemljem je ciklon, ki vpliva tudi na naše kraje. S severovzhodnimi vetrovi doteka k nam vlažen in hladnejši zrak, so še dodali na Arsu.