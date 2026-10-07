Arso izdal oranžno opozorilo za ta del države, pričakujejo močne nalive

Slovenijo v četrtek čaka izrazitejše poslabšanje vremena. Z Agencije RS za okolje (Arso) sporočajo, da se bo ob približevanju hladne fronte dež zjutraj najprej okrepil na zahodu, nato pa se bo postopno širil proti vzhodu. Za jugozahod države so zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov izdali tudi oranžno vremensko opozorilo.

Največ dežja pričakujejo v zahodni in južni Sloveniji, kjer bi lahko padlo okoli 50 milimetrov padavin. V osrednjem delu države jih napovedujejo okoli 30 milimetrov, proti vzhodu pa precej manj, približno 10 milimetrov. »Ni izključeno, da bi ponekod na skrajnem severovzhodu ostalo celo povsem suho,« opozarjajo na Arsu.

Padavine bodo najpogostejše ob gorskih pregradah zahodne in južne Slovenije. Na območju Snežnika in Trnovskega gozda bo možno tudi stacionarno proženje padavin, kar pomeni, da bi lahko na istem območju dlje časa vztrajali nalivi. V bližini morja so možne tudi nevihte. Ob morju bo v četrtek zjutraj in dopoldne pihal jugo, drugod veter južnih smeri, ki se bo čez dan krepil. Ob prehodu hladne fronte bo prehodno zapihal veter severnih smeri.

V petek še nekaj dežja, nato izboljšanje

V petek bo Slovenija še pod vplivom ciklona nad Jadranom, zato bo zjutraj in dopoldne ponekod še deževalo. Padavine bodo nato do popoldneva povsod ponehale, ponekod pa se bo že delno razjasnilo. Nekoliko hladneje bo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri.

Meja sneženja se po napovedih ne bo spustila pod 2000 metrov nad morjem, saj izrazite ohladitve ne pričakujejo.

Vikend bolj miren

V soboto in nedeljo kaže na deloma jasno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti. Po nižinah bo zjutraj možna megla. Povsem brez padavin morda ne bo. »Kakšna kratkotrajna ploha ni povsem izključena, predvsem v nedeljo popoldne,« še napovedujejo na Arsu.