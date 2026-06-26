Arso izdal rdeče opozorilo, nevarne temperature nad Slovenijo! Žal ponoči ne bo olajšanja

Vročinski val se bo v prihodnjih treh dneh stopnjeval. Agencija RS za okolje (Arso) je za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za osrednji del države pa so izdali rdeče opozorilo za nedeljo in ponedeljek. Za preostali del države velja oranžno opozorilo.

Dežurni vremenoslovec na agenciji za okolje Urban Žagar. FOTO: Arso

Danes lahko pričakujemo temperature okoli 34 oz. do 36 stopinj Celzija. »Jutri, v nedeljo in ponedeljek pričakujemo višek vročine. Najvišje temperature bodo predvidoma v nedeljo in v ponedeljek, ko bo v notranjosti Slovenije od 34 in 37 stopinj Celzija, na Primorskem, predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini, do 38 oziroma lahko tudi 39 stopinj Celzija,« je dejal dežurni vremenoslovec Urban Žagar.

Zelo verjetno pa bodo temperature presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen pa je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju, so zapisali na Arsu. Prav zaradi tako visokih temperatur so na Arsu izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del že v soboto. V nedeljo in ponedeljek pa so izdali rdeče opozorilo predvsem za Ljubljano in druge jugovzhodne kraje. »Vročina bo malenkost popustila v torek, vendar bo temperatura še vedno okoli 35 stopinj Celzija. Tako bo skoraj zagotovo v torek veljalo oranžno opozorilo,« je še dodal Žagar.

FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Na Arsu opozarjajo, da bodo zelo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci, uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Prav tako naj zadostna količina vode in sence zagotovimo tudi domačim živalim. Za zadostno kroženje zraka naj bivalne prostore zračimo ponoči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo.

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo na težave, ki jih lahko povzroči vročina. Med drugim navajajo nelagodje in slabše počutje, dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap. Težave pa lahko tudi preprečimo. Poleg zmanjšane izpostavljenosti vročini priporočajo tudi hlajenje prostorov, umik v senco ali hladnejše prostor ter omejitev fizične aktivnosti. Pomembna je tudi izbira oblačil, oblačimo se v lahka, ohlapna oblačila.

Opozorila strokovnjakov: nikogar ne puščajte v vozilih

Poudarjajo tudi uživanje zadostne količine tekočin, priporočajo uživanje brezalkoholnih pijač, najbolje hladne vode, katere najbolj primerna temperatura je temperatura vode iz pipe. Ne uživajmo pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja, saj povečajo odvajanje tekočine iz telesa, so zapisali na spletni strani NIJZ.

Med drugim opozarjajo tudi na pomoč drugim. Posebej pozorni naj bomo na znake prizadetosti pri dojenčkih in majhnih otrocih, starejših, nosečnicah, duševno prizadetih ter pri osebah s kroničnimi obolenji. Opozarjajo, da naj nikoli na puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu, so še zapisali.

Spanec bo marsikje skoraj nemogoč

Vročina v prihodnjih dneh ne bo popustila niti ponoči, opozarjajo pri Neurje.si. Predvsem v mestih in nižinah se bo povečalo število tako imenovanih tropskih noči, ko temperatura ne bo padla pod 20 °C, zato bo nočni počitek marsikje otežen. Pristojni priporočajo zadostno hidracijo, izogibanje večjim fizičnim naporom v najbolj vročem delu dneva ter posebno skrb za starejše, otroke in hišne ljubljenčke.