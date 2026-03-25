  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VREMENSKA NAPOVED

Arso izdal trojno oranžno opozorilo, Branko Gregorčič: »Le v šestih urah lahko zapade ...«

Gregorčič je poudaril, da bo zamenjava zračnih mas precejšnja, kar bo povzročilo burno dogajanje v treh valovih.
Kot je na tiskovni konferenci pojasnil meteorolog Brane Gregorčič, nas bo v noči na četrtek preplavil mrzel polarni zrak. FOTO: Zajem Zaslona Sta
N. P.
 25. 3. 2026 | 14:28
5:04
A+A-

Po spomladansko toplih dneh, ko so se temperature povzpele do 20 stopinj Celzija, Slovenijo čaka buren vremenski preobrat. Kot je na tiskovni konferenci pojasnil meteorolog Brane Gregorčič, nas bo v noči na četrtek preplavil mrzel polarni zrak, ki prinaša sneg do nižin, močan veter in številne nevšečnosti v prometu. Zaradi prodora hladne fronte je Agencija RS za okolje (Arso) izdala več oranžnih opozoril za različne dele države. Gregorčič je poudaril, da bo zamenjava zračnih mas precejšnja, kar bo povzročilo burno dogajanje v treh valovih. 

Močna burja na Primorskem: Prvo opozorilo velja za Primorsko, kjer bo med 3. in 9. uro zjutraj zapihala močna burja. »Najmočnejši sunki bodo dosegali okoli 100 ali tudi malo nad 100 kilometrov na uro,« napoveduje Gregorčič.

Intenzivno sneženje na jugu: Drugo opozorilo se nanaša na južno polovico Slovenije. Največ snega, med 15 in 25 centimetrov, pričakujejo na Notranjskem in Kočevskem nad 500 metri nadmorske višine. Po nižinah Ljubljanske in Celjske kotline bo verjetno nastajala le plundra. Posebej kritičen bo prehod med Ljubljano in Primorsko (Vrhnika–Črni Kal), kjer Gregorčič opozarja: »Intenziteta sneženja bo tako velika, da bo to verjetno povzročilo težave v prometu.«

Nevarnost vetroloma na severu: Ko se bo središče ciklona pomaknilo proti Panonski nižini, bo v severni polovici države zapihal močan severni veter. Sunki bodo na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju presegali 70 km/h, v višjih legah pa tudi 100 km/h. »S tem je povezana tudi nevarnost vetrolomov,« opozarja meteorolog.

Dobra novica je, da bo veter preprečil izrazito nočno ohlajanje, zato večje nevarnosti pozebe za zdaj ni.

Omejitve v prometu in vpliv na vegetacijo

Zaradi napovedanih zimskih razmer bodo od polnoči do 9. ure zjutraj veljale omejitve za tovorna vozila nad 7,5 tone na primorskih avtocestah in na vseh avtocestnih prehodih s sosednjimi državami. Voznike pozivajo k previdnosti in spremljanju prometnih informacij. Kljub sneženju pa Gregorčič pomirja glede morebitnega snegoloma. Spomnil je na leto 2016, ko je močno snežilo konec aprila: »Takrat je bila vegetacija bistveno bolj prebujena, drevo je bilo bistveno bolj olistano. Zdaj neke splošne nevarnosti snegoloma ne pričakujemo.« Dobra novica je tudi, da bo veter preprečil izrazito nočno ohlajanje, zato večje nevarnosti pozebe za zdaj ni.

Negotovost pod Poncami

Vremensko dogajanje bo neposredno vplivalo na finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Čeprav je sredin preizkus letalnice minil v idiličnem soncu, se bo kulisa hitro spremenila. V četrtek zjutraj naj bi v Planici zapadlo okoli 15 centimetrov snega. »Razmere v Planici bodo v soboto in nedeljo verjetno dopuščale neovirano izvedbo, dočim za četrtek in petek je pa situacija precej negotova in se bodo na terenu odločali, kako in kaj,« pravi Gregorčič. Organizatorje čaka velik izziv pri pripravi naleta in doskočišča, še posebej ob dejstvu, da bodo letos v Planici prvič v zgodovini polete preizkusile tudi skakalke.

V sosednjih državah prav tako napovedujejo zimske razmere

Poleg Slovenije bodo zimske razmere v noči na četrtek zajele tudi sosednje države.  V Avstriji so se temperature v zadnjih dneh gibale okoli 20 stopinj Celzija, vremenska služba Geosphere Austria pa sedaj opozarja na občutno ohladitev in slabe vremenske razmere, ki bi lahko povzročile težave v cestnem in železniškem prometu. Že danes bo državo dosegla hladna fronta, ki bo s seboj v noči na četrtek prinesla padavine, močan veter, ponekod pa tudi sneg. V jutranjih urah se bodo ponekod temperature spustile do minus dve stopinji Celzija.

Najmočneje bo snežilo v gorah, kjer bi lahko zapadlo več deset centimetrov snega. Meja sneženja se bo spustila tudi proti nižinam. Vremenske razmere se bodo postopoma začele umirjati od petka dalje.

Na prihod močnega vetra, možnost sneženja do nižin in drastičen padec temperatur v četrtek in petek opozarjajo tudi meteorologi v Italiji.

Zimske razmere bodo od četrtka zajele še Hrvaško in Srbijo. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) napoveduje obilne padavine in posledičen dvig gladine rek ter sneženje v gorah. Vremenske razmere na Hrvaškem se bodo postopoma umirile čez vikend. Občutne ohladitve napovedujejo tudi v Srbiji. V nižjih predelih bo deževalo, v gorah pa bi lahko zapadlo do 30 centimetrov snega.

STA

Spored tekmovanja v Planici si lahko ogledate v tem članku.

image_alt
vremeBrane GregorčičsnegArsoopozoriloprometnapovedPlanicaburjasneženjezima
ZADNJE NOVICE
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki