Arso napovedal takšne spremembe pri napovedovanju vremena

Vreme zna v Sloveniji pokazati zobe zelo hitro. Plohe, nevihte, sunki vetra, megla, nizka oblačnost in meja sneženja so pojavi, pri katerih šteje vsaka podrobnost. Prav zato je pomembna novost, ki jo z današnjim dnem uvaja Agencija RS za okolje. Sporočili so, da s 16. junijem uvajajo posodobljen in zmogljivejši sistem za napovedovanje vremena C-LAEF AlpeAdria, ki bo omogočal bistveno natančnejše napovedi za alpsko-jadransko regijo.

Kot so sporočili z Arsa, bo novi sistem vreme napovedoval »na mreži z ločljivostjo 1 kilometer«, medtem ko je bila dosedanja ločljivost 4,4 kilometra. Napovedi se bodo posodabljale štirikrat dnevno, in sicer za naslednjih 60 ur.

Boljše napovedi za lokalne pojave

Nov sistem naj bi pomembno prispeval k bolj kakovostnim napovedim in opozorilom, predvsem pri lokalnih vremenskih pojavih. To so prav tisti pojavi, ki lahko v kratkem času povzročijo največ težav: nenadni nalivi, nevihte, močni sunki vetra, megla ali hitro spreminjanje razmer v gorah.

Izboljšave bodo po navedbah ARSA posebej opazne pri napovedih vetra in sunkov vetra, ploh in neviht, megle in nizke oblačnosti, meje sneženja ter vrste padavin, pa tudi pri napovedih temperature in vlažnosti. »Sistem bo pomembno prispeval k bolj kakovostnim napovedim in opozorilom zlasti za lokalne vremenske pojave,« so poudarili na ARSU.

Razvit s partnerji iz Avstrije in Hrvaške

Sistem C-LAEF AlpeAdria ni nastal le v Sloveniji. ARSO ga je razvil v sodelovanju s partnerskima meteorološkima službama GeoSphere Austria iz Avstrije in DHMZ iz Hrvaške.

Gre za korak naprej pri spremljanju vremena v regiji, kjer so vremenske razmere pogosto zelo razgibane. Za uporabnike pa to pomeni predvsem eno: hitrejše, podrobnejše in zanesljivejše informacije takrat, ko jih najbolj potrebujejo.