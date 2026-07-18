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PO PEKLENSKI VROČINI PRIHAJA OSVEŽITEV

Opozorilo že tu: »Obstaja možnost, da se razvije organiziran nevihtni sistem, intenzivni nalivi, močni sunki vetra in toča«

Arso napoveduje konec vročinskega vala!
Obstaja možnost, da se razvije organiziran nevihtni sistemFOTO: Raychel Sanner Unsplash

Obstaja možnost, da se razvije organiziran nevihtni sistemFOTO: Raychel Sanner Unsplash

Prihajajo osvežitve. FOTO: Shironosov Getty Images/istockphoto

Prihajajo osvežitve. FOTO: Shironosov Getty Images/istockphoto

Manj padavin bo na Primorskem, večinoma od pet do 15 milimetrov.  FOTO: Leskas Getty Images/istockphoto

Manj padavin bo na Primorskem, večinoma od pet do 15 milimetrov.  FOTO: Leskas Getty Images/istockphoto

Grozijo nam požari. FOTO: Skipro101, Getty Images

Grozijo nam požari. FOTO: Skipro101, Getty Images

Obstaja možnost, da se razvije organiziran nevihtni sistemFOTO: Raychel Sanner Unsplash
Prihajajo osvežitve. FOTO: Shironosov Getty Images/istockphoto
Manj padavin bo na Primorskem, večinoma od pet do 15 milimetrov.  FOTO: Leskas Getty Images/istockphoto
Grozijo nam požari. FOTO: Skipro101, Getty Images
A. G. M. U.
 18. 7. 2026 | 07:46
 18. 7. 2026 | 08:40
3:01
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Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. 

Julijski vročinski val, ki so ga ponekod prehodno prekinile krajevne nevihte, pa naj bi na Primorskem vztrajal do ponedeljka, napovedujejo na Agenciji RS za okolje. Zaradi vpliva hladne fronte se bo danes v večjem delu države že nekoliko osvežilo. Do ponedeljka bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, razmeroma pogoste. V treh dneh bo v večjem delu Slovenije predvidoma padlo od 20 do 40 milimetrov dežja. Manj padavin bo na Primorskem, večinoma od pet do 15 milimetrov.

Manj padavin bo na Primorskem, večinoma od pet do 15 milimetrov.  FOTO: Leskas Getty Images/istockphoto
Manj padavin bo na Primorskem, večinoma od pet do 15 milimetrov.  FOTO: Leskas Getty Images/istockphoto

Napoved za zdaj še precej negotova

Ohladitev bo ob nadaljnjem dotoku hladnega zraka od severa še izrazitejša proti sredini prihodnjega tedna. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15 stopinj Celzija, najvišja dnevna temperatura pa pod 25 stopinj. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegle 30 stopinj.

Grozijo nam požari. FOTO: Skipro101, Getty Images
Grozijo nam požari. FOTO: Skipro101, Getty Images

Obstaja možnost, da se razvije organiziran nevihtni sistem

A Neurje.si dodaja: »Včeraj so numerični modeli nekoliko precenili vpliv fronte nad Slovenijo. Zaradi nekoliko severnejše lege hladne fronte in poznejšega razvoja konvekcije so se najmočnejše nevihte oblikovale severno od Slovenije in naše države niso dosegle oziroma so jo večinoma obšle. Danes bo vremenska slika drugačna. Nad srednjo Evropo se pomika hladna fronta, povezana s ciklonskim območjem nad Skandinavijo, medtem ko bo nad Slovenijo še vztrajal topel in vlažen zrak. Ob močnem dnevnem segrevanju bo ozračje postalo izrazito nestabilno, zato bodo popoldne po vsej državi nastajale plohe in nevihte, med njimi tudi močnejše. Spremljali jih bodo lahko intenzivni nalivi, močni sunki vetra, lokalno pa ni izključena niti toča. Predvsem v večernih urah obstaja možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije ali tik ob meji z Italijo razvije organiziran nevihtni sistem. Ta bi lahko prinesel zelo močne sunke vetra, obilne padavine in krajevno tudi debelejšo točo, nato pa bi se pomikal prek zahodne Slovenije oziroma Slovenske Istre proti hrvaški Istri.«

Vremensko opozorilo

V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Proti koncu prihodnjega tedna se nakazuje postopno naraščanje temperature, vendar je napoved za zdaj še precej negotova, so še zapisali na Arsu.

 

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