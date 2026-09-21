Arso napoveduje spremembo, ki bo najbolj opazna zjutraj: temperature bodo ponekod skoraj pri ničli

Po vremensko precej razgibanih dneh, ko smo imeli opravka s spremenljivo oblačnostjo, krajevnimi padavinami in precejšnjimi razlikami med posameznimi deli države, se bo vreme danes nekoliko umirilo. V prihodnjih dneh pa bo v ospredju predvsem ohladitev. Jutra bodo vse bolj sveža, ponekod v mraziščih in alpskih dolinah bo temperatura že blizu ledišča.

Po napovedi Agencije RS za okolje (Arso) bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, drugod večinoma od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj, na Primorskem do 24 stopinj.

Arso v kratki napovedi za danes in jutri napoveduje delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Jutri bo sončno s svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu. Pihal bo severni veter, hladneje bo.

Na jugovzhodu opozorilo zaradi vetra

Na jugovzhodnem delu države velja rumeno vremensko opozorilo. Arso opozarja na veter, zato je potrebna večja previdnost predvsem na območjih, kjer bodo sunki vetra izrazitejši.

Opozorilo za veter FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Na Primorskem do 28 stopinj

Na slovenskem Primorju bo danes večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 28 stopinj. Zjutraj in del dopoldneva bo pihal burin s hitrostjo od 5 do 10 kilometrov na uro. Čez dan bo zapihala burja s hitrostjo od 10 do 20 kilometrov na uro. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano, z valovi višine od 1 do 2, proti večeru pa zmerno vzvalovano, s stanjem morja 3. Vidljivost bo nad 10 kilometrov. Ponoči bo delno jasno. Pihala bo burja s hitrostjo od 15 do 25 kilometrov na uro, na odprtem morju do 35 kilometrov na uro.

V gorah bo hladneje

Tudi v gorskem svetu bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik, ki bo po najvišjih vrhovih lahko tudi okrepljen. Temperatura na nadmorski višini 1500 metrov bo od 11 do 15 stopinj, na 2500 metrih okoli 5 stopinj. Čez dan se bo postopno hladilo.

Kakšno vreme bo pri sosedih?

V sosednjih pokrajinah bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Več oblačnosti bo v krajih severno od Slovenije, kjer bodo možne krajevne plohe. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.

Jutri bo v krajih zahodno in južno od Slovenije prevladovala jasnina, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. V Alpah in v krajih vzhodno od Slovenije bodo nastajale občasne krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo veter severnih smeri, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.

V sredo večinoma jasno, nato sprememba

V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.

Po podatkih Arsa bo danes vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, v torek pa bo vremenska obremenitev postopno popustila. UV-indeks bo sredi dneva ob jasnem vremenu dosegel vrednosti med 5 in 6, v gorah do 7.

Ambrozija po vrhuncu sezone, spore gliv še vedno visoke

V nižinah se sezona ambrozije nadaljuje z zmanjšano močjo, saj je vrh letošnje obremenitve že za nami. Dodatno bodo obremenitev nižale padavine. V suhem vremenu bo obremenitev nizka do srednje visoka, najvišje vrednosti bodo v severovzhodni Sloveniji. Glavna sezona navadnega pelina je zaključena, v zraku pa lahko pričakujemo zrna tujerodnih vrst. Obremenitev z nizko alergenimi koprivami bo do srednje visoka. Prisoten bo še cvetni prah trav, trpotca, metlikovk in amarantovk, vendar bo obremenitev v splošnem prenizka, da bi lahko povzročala simptome alergijske bolezni.

V Primorju bo v suhem vremenu obremenitev z ambrozijo zelo nizka. Prisotna bodo še zrna trav, trpotca, pelina, metlikovk in amarantovk ter do srednje visoka obremenitev s cvetnim prahom koprivovk, kamor spadata kopriva in krišina. Obremenitev s sporami gliv je še vedno visoka, nekatere vrste pa lahko sprožijo alergijske reakcije.

Na kaj velja biti pozoren? V neposredni bližini rastlin ambrozije smo lahko izpostavljeni večji obremenitvi s cvetnim prahom, kot kažejo izmerjene vrednosti. Ob stiku z rastlino se lahko cvetni prah oprime obleke in čevljev, s čimer ga lahko prenesemo v bivalne prostore. Cveti tudi bršljan. Obremenitev s cvetnim prahom bo nizka in je le redko vzrok za alergije dihal, ob stiku s kožo pa lahko povzroča alergijski dermatitis. Rastlina je strupena.