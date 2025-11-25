Arso opozarja, da se nekatere reke že razlivajo: preverite, kje bo najhuje

V večjem delu države reke naraščajo, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Najbolj so narasle na Primorskem in Notranjskem, hitro naraščajo tudi na Dolenjskem. Razlivajo se Vipava v zgornjem toku, Logaščica, Ljubljanica na Ljubljanskem barju, Radešca ter Kolpa v zgornjem in srednjem toku.

Vodnatost večine rek po državi je velika, le reke v Pomurju in delu Podravja še ne naraščajo in imajo srednjo in malo vodnatost. Danes dopoldne bo večina rek še naraščala, zlasti Vipava in Kolpa se bosta še razlivali na običajnih razlivnih območjih. Razlivala se bo tudi Ljubljanica na Ljubljanskem barju in posamezne reke na Notranjskem.

Popoldne in zvečer bodo reke v večjem delu države začele upadati. Naraščale bodo še kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem ter Krka, Kolpa in Sava v spodjem toku. Krka se bo popoldne začela razlivati na običajnih razlivnih območjih. V sredo bo večina rek upadala, razlivali pa se bosta še Krka v spodnjem toku in Ljubljanica na Ljubljanskem barju. V večjem delu države bodo reke zadržale veliko vodnatost, reke v Pomurju in Podravju pa bodo imele srednjo vodnatost.

Ponekod bo snežilo

Danes bo oblačno in sprva še deževno. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1600 m, le v Gornjesavski dolini bo morda tudi snežilo. Popoldne bodo padavine slabele in marsikje ponehale. Popoldanske temperature bodo od 5 do 10, na severozahodu okoli 3, ob morju 13 °C, še napovedujejo vremenoslovci. Ponoči bodo ponekod v vzhodnih in južnih krajih znova rahle padavine z mejo sneženja na nadmorski višini okoli 800 m. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, v alpskih dolinah okoli –4, ob morju do 6 °C.

Jutri bo sprva večinoma oblačno, čez dan se bo v severnih in zahodnih krajih jasnilo. V južni Sloveniji bodo še možne manjše krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 11 °C.