VREMENSKA NAPOVED

Arso opozarja: padavine se bodo širile z zahoda, znano kaj bo s snežno mejo

Vremenoslovci opozarjajo na povišano gladino morja.
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
N. Č.
 2. 2. 2026 | 14:15
 2. 2. 2026 | 14:24
Večji del Slovenije je te dni pod plastjo nizke oblačnosti, ki jo ob vzhodnih vetrovih v višinah prekriva dobršen del države, so sporočili z Agencije RS za okolje (ARSO). Povsem drugačna je slika na Primorskem, kjer je ob šibki burji sončno, zaradi jasne noči pa so se temperature ponoči ponekod spustile pod ničlo. Ob 7. uri so na Letališču Portorož izmerili –1,3 °C.

A sončni Primorski se obeta preobrat. Arso napoveduje, da se bo že danes čez dan v višinah spremenila smer vetra in da bo zapihal jugozahodnik, ki bo nizko oblačnost prinesel tudi nad Primorsko.

Jutri najprej dež na Primorskem, nato širjenje v notranjost

Padavine se bodo po napovedi začele pojavljati jutri zjutraj na Primorskem, nato pa se bodo čez dan širile proti notranjosti. Ob morju bo pihal jugo, drugod pa veter južnih smeri. Ob tem Arso opozarja tudi na povišano gladino morja.

Zaradi toplega vetra se bo meja sneženja hitro začela dvigovati. ARSO izpostavlja, da bi lahko le na skrajnem severozahodu, kjer se vpliv vetra ne bo čutil, dlje časa snežilo.

Največ padavin na zahodu, severovzhod bo večinoma suh

Glavnina padavin bo jutri na zahodu, kjer lahko v 24 urah pade od 15 do 35 mm, v Posočju pa do okoli 50 mm padavin. Najmanj padavin bo na severovzhodu, kjer bo po napovedi večinoma ostalo suho.

V noči na sredo kratkotrajno slabljenje, nato nova okrepitev

Padavine bodo v noči na sredo prehodno nekoliko oslabele, a se bodo proti jutru od juga znova okrepile in čez dan zajele vso Slovenijo. Po Arso bo glavnina padavin v celotnem padavinskem dogodku znova predvsem na zahodu in jugu države.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
