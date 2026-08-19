Arso opozarja: prihaja obdobje neviht, ponekod lahko pade več kot 100 mm dežja

Po večinoma sončni in vroči sredi se bo vreme v Sloveniji že v četrtek začelo spreminjati. Z zahoda bo k nam dotekal zelo vlažen zrak, zato se bodo najprej na zahodu, nato pa tudi drugod po državi začele pojavljati plohe in nevihte. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v petek, opozarja Agencija RS za okolje (ARSO).

Po ponedeljkovem prehodu hladne fronte se je nad Slovenijo razširilo območje visokega zračnega tlaka, zato bo danes še večinoma suho in stabilno. Spet bo bolj vroče, najvišje dnevne temperature bodo po nižinah okoli 32 stopinj Celzija, najbolj vroče bo na jugovzhodu.

Že v četrtek pa bo v višinah zapihal jugozahodni veter, ki bo iznad Sredozemlja prinašal zelo vlažen zrak. Ker je temperatura Sredozemskega morja za ta čas ponekod rekordno visoka, bo tudi pri nas zelo soparno.

Nevihte se bodo širile proti notranjosti

Ob gorskih pregradah zahodne Slovenije bo že zjutraj precej oblačno, čez dan pa se bodo tam pojavljale plohe in nevihte. Drugod bo večji del dneva še večinoma sončno. Pozno popoldne in zvečer se bodo padavine z nevihtami na zahodu okrepile in se postopoma širile v notranjost države. Tudi aktualna napoved ARSA za Primorsko predvideva okrepitev krajevnih padavin in neviht proti večeru.

V petek bomo še vedno pod vplivom močnega in vlažnega jugozahodnega zračnega toka. Plohe in nevihte se bodo pojavljale čez dan in se nadaljevale tudi v noč na soboto, nato pa naj bi padavine v soboto postopoma oslabele.

Po trenutnih izračunih vremenskih modelov bi lahko do sobote zvečer v zahodni polovici Slovenije padlo od 30 do 80 milimetrov padavin, krajevno pa tudi več kot 100 milimetrov. Proti vzhodu bo dežja manj, najmanj ga pričakujejo na severovzhodu države, kjer se bodo precej sušne razmere verjetno nadaljevale.

Previdno ob hudournikih

ARSO opozarja, da se lahko v četrtek zvečer in v petek predvsem ob gorskih pregradah zahodne Slovenije nevihte dalj časa obnavljajo nad istim območjem.

»Suha tla slabše vpijajo vodo, zato lahko hitro narastejo meteorne vode in hudourniki,« opozarjajo na ARSU.

Posebna previdnost bo zato potrebna za vse, ki v teh dneh kampirajo ali se zadržujejo na prostem v bližini hudourniških strug. Nevihte se bodo iz severne Italije širile tudi nad severni Jadran, kjer bodo poleg nalivov mogoči močnejši sunki vetra. ARSO je za četrtek že objavil opozorilo zaradi neviht.

Če se bo nevarnost močnejših neviht povečala, bodo na ARSU stopnjo opozorila ustrezno zaostrili in prebivalcem svetujejo spremljanje uradnih opozoril ter osveženih vremenskih napovedi.