Arso opozarja: reke po Sloveniji bodo danes narasle do rekordnih ravni, tu bo najhuje

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo reke v severozahodni in zahodni polovici Slovenije dopoldne začele naraščati. Popoldne in zvečer bodo reke narasle tudi v osrednjem delu države. Pri tem bodo posamezne reke dosegle velike pretoke, tudi gladina morja pa se bo danes in v noči na petek povišala, dodajajo na Arsu. V petek bodo reke naraščale tudi na območju Notranjske in Dolenjskega krasa. V spodnjem toku bodo narasle Sava, Kolpa in Sotla. V soboto bodo po napovedih Arsa reke po državi upadle.

Danes bo sicer oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopno širile proti vzhodu. Popoldne lahko tudi zagrmi. Dnevne temperature bodo od osem do 15 stopinj Celzija, na severozahodu od nič do štiri, napoveduje Arso. Zvečer bodo padavine ponekod na zahodu prehodno ponehale, proti jutru pa se bodo iz vzhodnih krajev znova razširile proti zahodu. V petek bo deževno, padavine bodo popoldne od zahoda postopno ponehale, od severozahoda se bo jasnilo, še dodajajo na Arsu.

Arso vreme FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Gladina morja bo danes in v noči na petek povišana. Morje se bo razlivalo na izpostavljenih delih obale v višini okoli 10 cm danes med 10. in 12. uro, v višini do 25 cm pa med 21. in 1. uro v petek. V visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp se bo danes čez dan povečala nevarnost proženja snežnih plazov. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1200 in 1500 m, na severozahodu pa bo lahko snežilo do alpskih dolin.

Popoldan in zvečer bodo narasle reke v večjem delu države, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji.

Reke v severovzhodnem delu države bodo naraščale v četrtek zvečer in v petek. Tudi na tem območju lahko posamezne reke dosežejo velike pretoke.

V petek bodo še naraščale tudi reke na Notranjskem in Dolenjskem krasu ter Sava, Kolpa in Sotla v spodnjem toku.

V soboto bodo reke po državi upadale.

