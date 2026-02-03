Arso opozarja na možnost razlitja in poplavljanja rek: preverite, kje bo najhuje

Poročali smo, da je Slovenijo danes zajelo izrazito oblačno in mokro vreme. Padavine so se okrepile na zahodu, nato pa so se postopno širile tudi proti notranjosti države. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) opozarja, da bodo danes sredi dneva reke najprej začele naraščati v zahodni polovici države, kar je posledica padavin, ki se postopno širijo iz Primorske proti notranjosti. Naraščanje rek se bo po napovedih nadaljevalo tudi v sredo dopoldne na vzhodu države, kar lahko v nekaterih krajih privede do lokalnih razlitij vodotokov in poplav manjših rek. Večina slovenskih rek ima torrencialni značaj, kar pomeni, da se pretoki lahko hitro povečajo in zmanjšajo kot odziv na intenzivne padavine. Večje ojezerjene površine kraških polj na Notranjskem se bodo prav tako povečevale.

Slovenske reke so naravno dovzetne za hitre spremembe pretokov in poplave, predvsem v obdobjih obilnih padavin ali taljenja snega. To pomeni, da lahko tudi kratke in intenzivne padavine povzročijo hitro naraščanje vodostajev in lokalne poplave, zato Arso opozarja na povečano pozornost na izpostavljenih območjih. Hkrati bo povišana tudi gladina morja. Dopoldan se bo morje na najbolj izpostavljenih delih obale razlivalo za približno deset centimetrov, zvečer pa lahko naraste do 20 centimetrov. Povišana gladina bo prisotna tudi v sredo dopoldne in zvečer, kar lahko v kombinaciji z naraščajočimi rekami poveča tveganje za obalne razlitve.

Opozorilo FOTO: Arso, Zaslonski Posnetek

Danes popoldne in v sredo se bodo reke v zahodnem in nato tudi vzhodnem delu Slovenije značajno povečale, kar lahko vodi do razlitij in poplav manjših vodotokov; morje ob obali bo povišano, zaradi česar na izpostavljenih območjih lahko pride do obalnih razlivanj. Padavine se bodo ponoči umirile, meja sneženja pa se bo povzpela visoko nad 1500 m, kar dodatno vpliva na obremenitev vodnih sistemov.

Meja sneženja se bo danes hitro dvigala

Ponoči bodo padavine, ki se širijo proti notranjosti Slovenije, prehodno nekoliko oslabele, ponekod na zahodu in severu pa bodo povsem ponehale. V Pomurju bo večinoma suho. Meja sneženja se bo danes hitro dvigala in bo sredi dneva dosegla približno 1500 metrov nadmorske višine. V Zgornjesavski dolini bo večji del dneva snežilo, kar bo vzpostavljalo kontrast med višjimi in nižjimi legami.