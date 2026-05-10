Arso prižgal alarme za točo, tudi prihodnje dni ne kaže dobro, prihaja sneg

Danes popoldne so se nad Slovenijo začele pojavljati plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v noč. Agencija RS za okolje (Arso) je popoldne večkrat prižgala tudi alarme za točo. Ta grozi predvsem jugovzhodnemu delu države. Ob 18.35 je Spodnjemu Posavju in Savinjski.

Delu Slovenije je pozno popoldne grozila toča. FOTO: Arso/zajem zaslona

Arso napoveduje, da bo danes ponoči v večjem delu Slovenije oblačno, le proti vzhodu bo nekaj jasnine. Nastalo bo nekaj ploh, možna pa je tudi kakšna nevihta. Zjutraj nas ne bo preveč zeblo, saj bodo najnižje jutranje temperature od 9 do 15 stopinj Celzija. Teden bomo začeli z dežjem. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki pa se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Arso ob tem napoveduje okrepljen jugozahodni veter. Temperature bodo sicer prijetne. Najvišje dnevne bodo od 17 do 22 stopinj Celzija.

V torek najprej slabo vreme, popoldne bo bolje

Slabo vreme bo tudi v noči na torek in v torek dopoldne, saj bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal tudi okrepljen severni veter, na Primorskem pa zmerna burja. Arso napoveduje, da se bo ob tem občutno ohladilo. Tudi sneg bo zapadel. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 m. Popoldne se bo vreme izboljšalo, saj se bo od severozahoda začelo jasniti.

Za sredo kaže, da bomo imeli delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo in hladno jutro. Za četrtek Arso napoveduje, da bo sprva dokaj sončno vreme, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, ko bo nad hribi nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Za petek kaže, da bo v zahodni polovici države več oblačnosti, pade lahko tudi nekaj dežja, za vzhodni del države pa za zdaj kaže na delno jasno vreme, a tudi tam ni izključen dež.