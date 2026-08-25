Arso prižgal alarm: grozijo močnejši nalivi, hudourniki lahko hitro narastejo

Ponekod v zahodni Sloveniji se pojavljajo nevihte z močnejšimi nalivi. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, je opozorila agencija za okolje.

Kot so navedli, je meteorološka postaja Blegoš od 16. ure do 16.30 izmerila 27 milimetrov padavin. Glede na radarske meritve pa se padavine z nalivi pojavljajo tudi v Slovenski Istri, so dodali.

Do večera bodo še možne nevihte, potem pa se bo ozračje umirilo, so napovedali.