Arso prižgal drugo najvišje opozorilo! Omenja se supercelične nevihte in debelejšo točo ...

Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšno krajevno neurje, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Za ta del države so zato za od okoli 13. dalje do poznega večera izdali drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo.

Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo v drugi polovici dneva začela vplivati tudi na vreme pri nas. Pred njo od jugozahoda k nam še doteka topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Sprva bo danes sicer jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta.

»Danes bo na vreme pri nas vplivala hladna fronta, ki se bo iz severa pomikala prek območja Alp. Že dopoldne bo spremenljivo oblačno, čez dan pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Največja verjetnost za razvoj močnejših neviht bo na severu, severovzhodu in delu vzhodne Slovenije, kjer bodo ob zadostni konvektivni energiji ter izrazitem vetrovnem strigu možne tudi posamezne supercelične nevihte. Te lahko spremljajo močnejši nalivi, pogosti udari strel, močan nevihtni piš in lokalno tudi debelejša toča. Nevihte bodo večinoma potovale v smeri od severozahoda proti jugovzhodu, vzhodu, zato bodo najprej zajele severne dele države, nato pa se pomikale proti vzhodu in jugovzhodu Slovenije. Tudi tam ne izključujemo posamezne močnejše nevihte. Dogajanje se bo pričelo v popoldanskih urah,« ob tem navaja vremenski portal neurje.si.

Od srede dalje napovedi kažejo na več dni sončnega vremena z vse višjimi temperaturami.