Arso prižgal drugo najvišje opozorilo za celo državo, velja vse do ponedeljka

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je prižgala oranžno opozorilo za celotno Slovenijo zaradi povečane požarne ogroženosti. Opozorilo velja za petek, soboto, nedeljo in ponedeljek. Pogoji za nastanek požarov so sicer na območju Slovenije in v njeni okolici že nekaj dni dobri. En požar je tako danes izbruhnil v bližini slovenske meje, drugi pa je pred dnevi izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice.

Oranžno opozorilo za Slovenijo FOTO: Arso

V soboto možne nevihte

Možnost za nastanek požarov bodo vsaj v soboto čez dan nekoliko zmanjšale nevihte. Arso namreč napoveduje, da bo v soboto sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, ob tem pa lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte. Te se bodo lahko nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Zelo bo toplo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 do 31 stopinj Celzija, napoveduje Arso.

Za nedeljo in ponedeljek kaže, da ne bomo imeli padavin, tako da bodo pogoji za nastanek požarov spet dobri. Arso napoveduje, da bo v nedeljo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme. Po trenutni napovedi pa kaže, da bodo nevihte ponovno lahko nastale v torek.