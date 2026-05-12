Arso prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo! Ogrožena tudi Ljubljana z okolico

Pretežno oblačno bo. Zgodaj dopoldne se bodo padavine, sprva tudi nevihte, razširile nad vso Slovenijo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Arso je medtem že prižgal alarme za točo. Največja verjetnost je za Dolenjsko, Ljubljano z okolico, Savinjsko in spodnje Posavje.

Tako na točo opozarjajo alarmi okoli 10. ure. FOTO: Administrator

Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 m. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj Celzija. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli -4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija.

Obeti

V sredo bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.