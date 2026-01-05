Arso prižgal oranžni alarm! Pozor vsi, ki boste v tem delu države

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je za torek, 6. januarja, izdala oranžni alarm zaradi vetra za jugozahodni del Slovenije, kjer bodo v popoldanskem in večernem času možni zelo močni sunki vetra. Opozorilo na tem območju dosega oranžno stopnjo med 12. in 24. uro, kar pomeni, da so vremenski pojavi lahko nevarni in zahtevajo večjo previdnost. V drugih regijah večjih posebnosti ne pričakujemo, ponekod pa velja rumeno opozorilo pripravljenosti.

Zemljevid vremenskih opozoril za Slovenijo z označenimi stopnjami nevarnosti po regijah in urah dneva. Poudarjena so območja z oranžnim alarmom zaradi močnega vetra. FOTO: Posnetek Zaslona/meteo.si

Pristojne službe svetujejo, da na izpostavljenih območjih zavarujete predmete na prostem, se izogibate zadrževanju pod drevesi in redno spremljate uradna vremenska obvestila.