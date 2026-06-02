Arso prižgal oranžni alarm: Slovenijo čaka vremensko nemirna noč

Slovenijo čaka vremensko nemirna noč. Pred hladno fronto, ki bo naše kraje prešla v sredo dopoldne, bo k nam z jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, zato bodo predvsem ponoči nastajale plohe in nevihte, možni pa bodo tudi krajevni nalivi. Arso je zaradi nevarnosti močnejših in dolgotrajnejših nalivov za zahodni regiji izdal oranžno vremensko opozorilo.

Najhuje lahko bo na zahodu

Danes bo na vzhodu države še delno jasno, drugod bo občasno več oblačnosti. Popoldne bo ponekod zapihal južni do jugozahodni veter, ob morju pa se bo proti večeru začel krepiti jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

Prve plohe in nevihte se bodo popoldne začele pojavljati nad sosednjimi pokrajinami Italije, proti večeru pa se bodo širile nad Slovenijo. Najmočnejše nevihte z nalivi vremenoslovci pričakujejo v zahodni polovici države ponoči. Ob jugozahodnem vetru se lahko močnejša padavinska območja razširijo tudi nad osrednjo Slovenijo.

Nalivi se lahko obnavljajo dlje časa

Na zahodu države bo nevarnost še večja zato, ker se lahko močnejši nalivi nad istimi območji obnavljajo dalj časa. Prav zaradi tega je Arso za zahodni regiji prižgal oranžno stopnjo vremenskega opozorila.

Ob morju bo pihal okrepljen jugo, proti jutru pa se bodo padavine razširile nad vso državo. Po prehodu hladne fronte bodo postopno slabele in popoldne večinoma ponehale, najkasneje na vzhodu Slovenije. Na zahodu proti večeru ni izključena še kakšna kratkotrajna ploha.

Sreda bo hladnejša

Po prehodu fronte bo zapihal severni veter, na Primorskem pa šibka burja. V sredo bo čez dan nekoliko hladneje. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj.

Največ dežja bo po napovedi padlo na zahodu Slovenije, kjer pričakujejo od 30 do 80 milimetrov padavin, krajevno lahko tudi več. Na vzhodu bo dežja manj, večinoma od 10 do 20 milimetrov.