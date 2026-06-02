  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OPOZORILO

Arso prižgal oranžni alarm: Slovenijo čaka vremensko nemirna noč

Arso je zaradi nevarnosti močnejših in dolgotrajnejših nalivov za zahodni regiji izdal oranžno vremensko opozorilo.
FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso
FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso
N. Č.
 2. 6. 2026 | 12:21
 2. 6. 2026 | 12:21
2:26
A+A-

Slovenijo čaka vremensko nemirna noč. Pred hladno fronto, ki bo naše kraje prešla v sredo dopoldne, bo k nam z jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, zato bodo predvsem ponoči nastajale plohe in nevihte, možni pa bodo tudi krajevni nalivi. Arso je zaradi nevarnosti močnejših in dolgotrajnejših nalivov za zahodni regiji izdal oranžno vremensko opozorilo.

Najhuje lahko bo na zahodu

Danes bo na vzhodu države še delno jasno, drugod bo občasno več oblačnosti. Popoldne bo ponekod zapihal južni do jugozahodni veter, ob morju pa se bo proti večeru začel krepiti jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

Prve plohe in nevihte se bodo popoldne začele pojavljati nad sosednjimi pokrajinami Italije, proti večeru pa se bodo širile nad Slovenijo. Najmočnejše nevihte z nalivi vremenoslovci pričakujejo v zahodni polovici države ponoči. Ob jugozahodnem vetru se lahko močnejša padavinska območja razširijo tudi nad osrednjo Slovenijo.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso
FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

Nalivi se lahko obnavljajo dlje časa

Na zahodu države bo nevarnost še večja zato, ker se lahko močnejši nalivi nad istimi območji obnavljajo dalj časa. Prav zaradi tega je Arso za zahodni regiji prižgal oranžno stopnjo vremenskega opozorila.

Ob morju bo pihal okrepljen jugo, proti jutru pa se bodo padavine razširile nad vso državo. Po prehodu hladne fronte bodo postopno slabele in popoldne večinoma ponehale, najkasneje na vzhodu Slovenije. Na zahodu proti večeru ni izključena še kakšna kratkotrajna ploha.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso
FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

Sreda bo hladnejša

Po prehodu fronte bo zapihal severni veter, na Primorskem pa šibka burja. V sredo bo čez dan nekoliko hladneje. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj.

Največ dežja bo po napovedi padlo na zahodu Slovenije, kjer pričakujejo od 30 do 80 milimetrov padavin, krajevno lahko tudi več. Na vzhodu bo dežja manj, večinoma od 10 do 20 milimetrov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vremeArsoopozorilovremenska napoved
ZADNJE NOVICE
12:21
Novice  |  Slovenija
OPOZORILO

Arso prižgal oranžni alarm: Slovenijo čaka vremensko nemirna noč

Arso je zaradi nevarnosti močnejših in dolgotrajnejših nalivov za zahodni regiji izdal oranžno vremensko opozorilo.
2. 6. 2026 | 12:21
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Neznanec oropal prodajalno na Zaloški cesti: imel je rumen brezrokavnik, na glavi pa kapo s šiltom

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja
2. 6. 2026 | 12:05
11:15
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Umrla je Dušica Herman

Nacionalno tiskovno agencijo je vodila v letih 1993 in 1994.
2. 6. 2026 | 11:15
11:00
Lifestyle  |  Polet
UPOŠTEVAJMO NASVETE

To je osem navad, ki vam lahko podaljšajo življenje

Želja po dolgem, zdravem in aktivnem življenju je stara toliko kot človeštvo.
Miroslav Cvjetičanin2. 6. 2026 | 11:00
10:25
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Helena Bonham Carter (Suzy)

S svojo edinstveno karizmo, nepozabnimi vlogami in dolgoletnim sodelovanjem s Timom Burtonom je postala ena najbolj prepoznavnih britanskih igralk svoje generacije.
2. 6. 2026 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
POSLANICA

Začenja se mesec ponosa, Simon Maljevac ima za državljane in vlado jasno sporočilo

Junij je za pripadnike skupnosti LGBT poseben mesec. Pred vstopom v državno politiko je Maljevac dejavno prispeval v organiziranju skupnosti LGBT doma in v Evropi.
2. 6. 2026 | 10:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

Profesionalci so izbrali svoje favorite za popoln videz las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

Profesionalci so izbrali svoje favorite za popoln videz las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Arso prižgal oranžni alarm: Slovenijo čaka vremensko nemirna noč