ARSO PRIŽGAL ORANŽNO OPOZORILO

V tako ledenico smo se zbudili: na Ptuju in v Logatcu kar –20! To so kraji z najnižjo temperaturo

Pestro vremensko dogajanje bi lahko bilo tudi v petek, ko naj bi glede na trenutne napovedi deloma deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica.
STA, N. P.
 8. 1. 2026 | 07:56
 8. 1. 2026 | 08:46
4:03
Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zaradi mraza za večji del države izdali oranžno opozorilo. Najhladneje je bilo ob 7. uri v Babnem Polju, kjer so izmerili -25 °C. Zaradi nizkih temperatur na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost pri vožnji in uporabo ustrezne opreme.

Kje so namerili najnižje jutranje temperature?

Zelo blizu Babnemu Polju sta bila po temperaturi tudi Nova vas na Blokah z –23,9 ter Zadlog z –22,6 stopinje. V Logatcu so izmerili –20,5, Marinča vas pa je zabeležila na –20,4 stopinje. 

Tudi na Štajerskem in v Prekmurju ni bilo nič kaj prijazneje. Ptuj se je zbudil pri –19,2 stopinje, letališče Maribor pri –19,1, Iskrba pa pri –18,8. V Murski Soboti so izmerili –17,4, v Črnomlju –17,2, v Ratečah –17,1. V Postojni in na Rudnem polju je termometer pokazal –16,6, v Trebnjem –16,4, v Zgornji Radovni –16,3, na Gačniku in na letališču Cerklje pa –16,2 stopinje. Skoraj ni bilo kotička, kjer bi si lahko oddahnil.

V Logarski dolini je bilo –15,9, prav tako v Velikih Laščah in Podčetrtku, Gornji Grad je stal pri –15,5, na Voglu so izmerili –15,2, na letališču Lesce in pri Cerkniškem jezeru pa –15,0 stopinje. Ilirska Bistrica je dosegla –14,9, Kočevje in Lendava –14,4, Bohinjska Češnjica –13,6, Slovenske Konjice in Kum pa –13,4 stopinje.

Oranžno opozorilo zaradi mraza

Oranžno opozorilo zaradi mraza, ki bo vztrajal ves dan, velja za večji del države, izjema je jugozahod, kjer pa prebivalcem na Arsu zaradi nizkih temperatur vseeno priporočajo pozornost. Zelo nizke temperature bodo po navedbah agencije lahko vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Zato priporočajo toplo obutev ter topla in suha oblačila v več plasteh, posebej priporočajo zaščito glavo in rok. Svetujejo tudi uporabo bolj mastne kreme za obraz in izpostavljene dele telesa. Domačim živalim je v primeru mraza treba zagotoviti zavetje, tekočo vodo in nezmrznjeno hrano.

Izogibajte se telesnim naporom

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prav tako opozarjajo, da mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporočajo, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, naj se toplo oblečejo in delo izvajajo počasi. Med tistimi, ki jih lahko mraz najbolj prizadene, so poleg njih tudi starejši, nosečnice in otroci. V mrazu med drugim odsvetujejo nošenje majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku oz. nosilki. Starejši populaciji svetujejo, naj se ne izpostavljalo nevarnosti, in naj ne hodijo ven, saj ima lahko padec v teh letih zelo težke posledice.

Zaradi sneženja v ponedeljek in torek ter zdaj nizkih temperatur bodo razmere na cestah in površinah za pešce ter kolesarje ostale zahtevne, zato na prometnoinformacijskem centru svetujejo previdnost in uporabo ustrezne opreme. Pestro vremensko dogajanje bi lahko bilo tudi v petek, ko naj bi glede na trenutne napovedi deloma deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica.

