Arso prižgal oranžno opozorilo: ta del Slovenije čaka ledena past

Slovenijo je v petek, 9. januarja, zajel pojav, ki ga morda ne opazimo na prvi pogled – nato pa nam spodnese noge med hojo zunaj. Za severovzhod države velja celo oranžno opozorilo zaradi snega oziroma ledu, drugod večinoma rumeno. Ključna nevarnost niso velike količine padavin, ampak poledica in žled, ki lahko nastaneta iz čisto rahlega dežja.

Dan bo pretežno oblačen, občasno bodo prisotne rahle krajevne padavine – ponekod bo deževalo, drugod snežilo, marsikje pa se bo dež mešal s snegom. Temperature ostajajo nizke: po notranjosti okoli ničle in tudi pod njo, na Primorskem mileje. V Ljubljani se lahko sneg prevesi v dež, najvišje temperature bodo okoli 1 °C, ob morju približno 7 °C.

Temperature Petek: najvišje dnevne od –3 do 4 °C, ob morju okoli 7 °C.

Ponoči, proti jutru: najnižje jutranje od –3 do 2 °C, v Zgornjesavski dolini okoli –6 °C.

Sobota: najvišje dnevne od 0 do 3 °C, na Primorskem okoli 8 °C.

Najbolj skrb vzbujajoče so napovedi za severovzhod države: tam lahko dež pri tleh zmrzuje, s čimer nastane ledena plast za vse, ki se gibljejo zunaj. Meteorologi pri takem dogajanju poudarjajo, da v resnici ne gre nujno za »klasičen« debel žled povsod, ampak pogosto za poledico – tanek sloj ledu, ki ga skoraj ne vidimo, a je dovolj, da spremeni cesto v drsališče. V oranžnem območju se lahko led lokalno približa okoli 5 mm, drugod je bolj verjetna debelina 1 do 3 mm.

Ponoči bodo nastajale plohe, lahko tudi snežne, slednje je bolj verjetno na severu, ob tem pa se lahko razmere spet hitro spreminjajo. V soboto bo sprva še oblačno, padavine bodo dopoldne večinoma ponehale, čez dan se bo ponekod tudi delno razjasnilo; temperature bodo ostale nizke, na Primorskem višje. V nedeljo naj bi se v večjem delu države postopno razjasnilo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, v ponedeljek nas čaka mrzlo jutro.

Če se odpravljate na pot, je danes bistveno eno: poledica se najhitreje prime na mostovih, viaduktih, v senci in na izpostavljenih odsekih, kjer je podlaga hladnejša. Oranžno opozorilo pomeni, da lahko razmere hitro postanejo resne – in da bo med potjo zelo pomembna previdnost, ki bi lahko odločala o tem, ali boste na cilj prišli varno.