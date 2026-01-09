  • Delo d.o.o.
POLEDICA

Arso prižgal oranžno opozorilo: ta del Slovenije čaka ledena past

Ključna nevarnost niso velike količine padavin, ampak ...
Na pot se odpravite pravočasno in vožnjo prilagodite razmeram. FOTO: Vladimir18/getty Images G
Na pot se odpravite pravočasno in vožnjo prilagodite razmeram. FOTO: Vladimir18/getty Images G
N. P.
 9. 1. 2026 | 10:32
 9. 1. 2026 | 13:58
2:43
Slovenijo je v petek, 9. januarja, zajel pojav, ki ga morda ne opazimo na prvi pogled – nato pa nam spodnese noge med hojo zunaj. Za severovzhod države velja celo oranžno opozorilo zaradi snega oziroma ledu, drugod večinoma rumeno. Ključna nevarnost niso velike količine padavin, ampak poledica in žled, ki lahko nastaneta iz čisto rahlega dežja.

Dan bo pretežno oblačen, občasno bodo prisotne rahle krajevne padavine – ponekod bo deževalo, drugod snežilo, marsikje pa se bo dež mešal s snegom. Temperature ostajajo nizke: po notranjosti okoli ničle in tudi pod njo, na Primorskem mileje. V Ljubljani se lahko sneg prevesi v dež, najvišje temperature bodo okoli 1 °C, ob morju približno 7 °C.

Temperature

Petek: najvišje dnevne od –3 do 4 °C, ob morju okoli 7 °C.
Ponoči, proti jutru: najnižje jutranje od –3 do 2 °C, v Zgornjesavski dolini okoli –6 °C.
Sobota: najvišje dnevne od 0 do 3 °C, na Primorskem okoli 8 °C.

Najbolj skrb vzbujajoče so napovedi za severovzhod države: tam lahko dež pri tleh zmrzuje, s čimer nastane ledena plast za vse, ki se gibljejo zunaj. Meteorologi pri takem dogajanju poudarjajo, da v resnici ne gre nujno za »klasičen« debel žled povsod, ampak pogosto za poledico – tanek sloj ledu, ki ga skoraj ne vidimo, a je dovolj, da spremeni cesto v drsališče. V oranžnem območju se lahko led lokalno približa okoli 5 mm, drugod je bolj verjetna debelina 1 do 3 mm.

Ponoči bodo nastajale plohe, lahko tudi snežne, slednje je bolj verjetno na severu, ob tem pa se lahko razmere spet hitro spreminjajo. V soboto bo sprva še oblačno, padavine bodo dopoldne večinoma ponehale, čez dan se bo ponekod tudi delno razjasnilo; temperature bodo ostale nizke, na Primorskem višje. V nedeljo naj bi se v večjem delu države postopno razjasnilo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, v ponedeljek nas čaka mrzlo jutro.

Če se odpravljate na pot, je danes bistveno eno: poledica se najhitreje prime na mostovih, viaduktih, v senci in na izpostavljenih odsekih, kjer je podlaga hladnejša. Oranžno opozorilo pomeni, da lahko razmere hitro postanejo resne – in da bo med potjo zelo pomembna previdnost, ki bi lahko odločala o tem, ali boste na cilj prišli varno.

vremeopozorilopoledicažledledzimamrazpadavinesnegdežvremenska napovedvremenske razmereArso
13:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREPROSTO ODPELJAL

82-letni voznik v Pivki zbil mlajšo deklico in zbežal brez nudenja pomoči

Starejši vozniki niso nujno bolj empatični, čeprav so tudi sami pogosto žrtve v prometu. To dokazuje včerajšnji dogodek na Postojnskem.
9. 1. 2026 | 13:45
13:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODBA

Otroškemu animatorju, sicer katehetu z Gorenjske, skoraj 4 leta zapora

Petinštiridesetletnik na treh računalnikih hranil 6727 datotek s posnetki spolne zlorabe otrok.
Aleksander Brudar9. 1. 2026 | 13:23
13:19
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAENKRAT JE ŽIV

Šokantni rekorder iz okolice Kranja za volanom napihal promile, vredne smrtne doze FOTO

Tragično, a hkrati osupljivo - koliko alkohola lahko človeško telo sploh prenese pred kolapsom?
9. 1. 2026 | 13:19
13:18
Novice  |  Slovenija
DOBRO ALI PREMALO PLAČANO?

Slovenija: iščejo ljudi za kidanje snega in toliko plačajo na uro, a starostniki do pomoči ne morejo

Študentski servis je objavil oglase za pomoč pri kidanju snega.
Nina Čakarić9. 1. 2026 | 13:18
13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
13:00
Bulvar  |  Suzy
VLOGA MAMICE

Anamaria Goltes obvlada! Poglejte prvi sprehod v troje (Suzy)

Gabriela je kot mlajša sestrica vzorna in pomaga, da se lahko Olivia nemoteno prevaža.
9. 1. 2026 | 13:00

