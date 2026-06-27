Arso prižgal rdeče opozorilo za velik del države! Sporočil je, do kdaj bomo še v primežu izjemne vročine

Slovenija je že nekaj dni v vročinskem valu in še nekaj dni bo. Za zdaj kaže, da se bo končal v sredo. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je zaradi velike vročine prižgala rdeče opozorilo. Za danes za jugozahodni del države, za nedeljo, ponedeljek in torek pa obenem še za jugovzhodni del. V sredo bodo temperature popoldne padle, tako da za ta dan velja za jugozahodni del države oranžno opozorilo zaradi višjih temperatur, za ostale dele pa rumeno.

Arso za danes ponoči in jutri napoveduje, da bo jasno in zelo vroče. Marsikje po državi bomo imeli danes tropsko noč. Gre za noč, ko temperature ne padejo pod 20 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo predvidoma od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem pa malo nad 20, napoveduje Arso.

V sredo bodo Slovenijo zajele plohe in nevihte

V ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Vsaj nekoliko nas bo ta dva dneva ohlajal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta, pravi Arso. Več jih pričakuje v sredo. Ta dan bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Občutno se bo osvežilo. V dnevih, ki sledijo, marsikje najvišje dnevne temperature ne bodo več presegle 30 stopinj Celzija. Popoldanske temperature bodo večinoma od 25 do 30 stopinj Celzija. Arso napoveduje, da bo nekaj krajevnih padavin možnih tudi še v četrtek, za tem pa kaže na dokaj stabilno vreme.